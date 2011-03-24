Baros: Takımda köstebek var

T24 - Galatasaray'ın golcüsü Milan Baros, Teknik Direktör Gheorghe Hagi ile yaşadığı tartışmanın basına sızdırıldığını iddia etti.



Baros, 'Maalesef takım içinde bu gibi şeyleri gazetelere servis eden birisi var' dedi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Çek Cumhuriyeti'nin, İspanya ve Liechtenstein'la oynayacağı Euro 2012 Eleme Grubu maçları için milli takım kampında bulunan Milan Baros, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Yaşanan her şeyin medya tarafından ya uydurulduğunu ya da abartıldığını vurgulayan yıldız oyuncu takım içinde, "köstebek" olduğunu ileri sürdü.



Çek basınından Tyden adlı gazeteye konuşan Baros, "Türkiye'de ve burada Hagi'yle kavga ettiğim, takım arkadaşımı dövdüğüm yazıldı. Bunların hepsi uydurma. Ben kimseyle kavga etmedim. Saygı duyduğum çok gazeteci var. Ancak bir o kadar da kıçını tekmelemek isteklerim var. Tabloid gazetelere savaş açamam çünkü bu savaşta kimse kazanmaz. Kimse benim savunmamı almıyor. Kendileri istedikleri gibi yazıyorlar. Son yaşadığım skandal denilebilecek olay gördüğüm kırmızı karttı ama onda da provoke edildim" diye konuştu.



Hagi'yle yaşadığı tartışmanın sorulması üzerine Milan Baros şunları söyledi:



"Hagi'yle kavga ettiğim de yalan. Normal şekilde bir oyuncunun hocayla konuşması şeklinde tartıştık. İçinde hiçbir hakaret yoktu. Böyle tartışmalar takımı bir yere götürmek için önemlidir. Ama malesef takım içinde böyle şeyleri gazetelere servis eden birisi var. Kariyerim boyunca hiçbir hocayla kavga etmedim. Ve bu huyumu değiştirmeyi de düşünmüyorum."



Milan Baros, Galatasaray'da kalmak istediğini de açıkladı. Sarı-kırmızılı futbolcu, "Galatasaray'la 2 yıllık daha sözleşmem var. Sözleşmem bitene kadar kulübümde kalacağım. Şu an için çok büyük bir transfer yapma şansım da yok" dedi.



Baros, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart için ise "Derbide öndeydik ve iyi oynuyorduk. Ancak hakem bir anda bize karşı düdükler çalmaya başladı. Düdükten sonra topa vurduğum için bana sarı kart gösterdi. Maçtan sonra adeta çileden çıkmıştım ve sonunda kırmızı kartı gördüm. Cezam ne olursa olsun kabul edeceğim çünkü hak ettim" yorumunu yaptı.









