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Spor

Baros sessizliğini bozdu

Milan Baros, gol yollarında yaşadığı suskunluğu Hacettepe karşısında bulduğu 3 golle hat-trick yaparak bozdu.

30 Kasım 2008 02:00



Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Milan Baros, gol yollarında yaşadığı suskunluğu Hacettepe karşısında bulduğu 3 golle hat-trick yaparak bozdu.

Son golünü 26 Ekim Pazar günü Turkcell Süper Lig'deki Eskişehirspor maçında topu koluyla düzeltmesi nedeniyle tartışmalı bir şekilde bulan Çek oyuncu, ardından forma giydiği 6 maçta da fileleri havalandıramamıştı.

Eskişehirspor maçında attığı golün ardından Turkcell Süper Lig'de Gaziantepspor, Fenerbahçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fortis Türkiye Kupası'nda Kayserispor, UEFA Kupası'nda da Benfica ile Metalist Kharkiv maçlarını oynayan Milan Baros, oyunda kaldığı toplam 492 dakikanın ardından yeniden gollerle tanıştı.

Baros, 45. dakikada attığı ilk golle Galatasaray'a Hacettepe karşısında 1-1'lik beraberliği getirirken, 58. ve 72. dakikalardaki golleriyle sarı-kırmızılı ekibi galibiyete taşıyan isim oldu.

Ligde 8. golüne ulaşan Çek oyuncu, ikişer gol bulduğu Kocaelispor, Hacettepe ve Bellinzona maçlarının ardından, bu sezon ilk kez hat-trick yapmış oldu.

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