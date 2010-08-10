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Spor

BAROS DA TAKIMIYLA ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) 

10 Ağustos 2010 16:52

-BAROS DA TAKIMIYLA ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürürken, Milan Baros da takımla birlikte çalıştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı futbolcular, kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptı. Galatasaray'ın sabahki idmanında Milan Baros da takımla birlikte çalıştı. Milli takım kampında bulunan oyuncuların katılmadığı antrenmanda Elano Blumer fizyoterapistler nezaretinde takımdan ayrı koşu yaparken, Juan Pablo Pino'nun ise tedavisine sağlık merkezinde devam edildi. Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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