Baro'nun verdiği Mahmut Esat Bozkurt ödülüne 'ırkçılık' tepkisi

İstanbul Barosu'nun her yıl eski Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt adına verdiği “ Hukuk Ödülü"ne tepki gösteren Özgürlükçü Avukatlar Derneği Başkanı avukat Fırat Epözdemir, ödülü reddettiklerini belirtti ve ödülün kaldırılmasını istedi. Bu yıl ödül İstanbul Barosu'na kayıtlı bütün avukatlara verilmişti.

İstanbul Barosu Başkanlığı'na bir dilekçe veren Özgürlükçü Avukatlar Derneği Başkanı Fırat Epözdemir, Mahmut Esat Bozkurt adına her yıl Avukatlar Günü olan 5 Nisan tarihinde dağıtılan ödülün, bu yıl İstanbul Barosu'na kayıtlı tüm avukatlara verildiğini hatırlatarak, “sembolik olarak verilse de "ırkçı" kişiliği herkesçe bilinen Mahmut Esat Bozkurt adına verilen ödülü kabul etmeyeceğini belirten Epözdemir, “Mahmut Esat Bozkurt'a ait sözler, sahip olduğu ırkçı zihniyeti açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Dilekçesinde, Bozkurt'un, 'Benim fikrim, kanaatim şudur ki, bu memleketin kendisi Türk'tür. Öztürk olmayanların Türk vatanında bir hakkı vardır, o da hizmetçi olmaktır. Köle olmaktır' şeklindeki sözüne de yer veren avukat Epözdemir, “Irkçılık bir insanlık suçudur ve bir hukuk kurumu olan İstanbul Barosu'nun bu sözleri sarf etmiş birisi adına hukuk ödülü vermesi kabul edilemez" dedi.

Dilekçesinde, Mahmut Esat Bozkurt adına tüm avukatlara verilen ödülü kabul etmeyeceğini vurgulayan Epözdemir, "Bozkurt'un ırkçı kişiliği ve düşünceleri herkes tarafından bilinmektedir. Türkiye 'nin ilk adalet bakanı ve Medeni Kanun'un taşıyıcısı olması, bu gerçeği hiçbir şekilde değiştirmemektedir" ifadesini kullandı.

‘Ödül kaldırılmalıdır’

Bu nedenle ödülü kabul etmeyeceğini belirten avukat Fırat Epözdemir, “İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'ndan, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne gerçekten inanıyorlarsa, Mahmut Esat Bozkurt Ödülü'nü derhal kaldırmasını talep ederim" dedi.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nca oluşturulan ve her yıl 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle, hukuka önemli katkılarda bulunmuş kişilere verilmesi öngörülen Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü 9 yıldır veriliyor. Baro, geçen yıl ödülü Prof. Dr. Nihal Erdener Uluocak'a vermişti.

