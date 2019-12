Barok Günleri başlıyor

T24 - Akbank Sanat Barok Müzik Günleri kapsamında, 7 – 21 Ocak 2010 tarihlerinde dünyaca ünlü müzisyenler dört farklı konserle Akbank Sanat’ta bir araya geliyor.



Geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgi gören ve Türkiye’de Barok müziğine olan ilgiyi arttıran Akbank Sanat Barok Müzik Günleri bu yıl gerçekleşecek dört konserle müzik tutkunlarıyla buluşuyor. Avrupa’nın en önemli barok keman sanatçılarından Helene Schmitt’in 07 Ocak 2010 Perşembe günü gerçekleşecek konseriyle başlayacak olan Barok Müzik Günleri, Jesenka Balic Zunic ve Manami Haraguchi’nin 14 Ocak Perşembe günü verecekleri konserle devam edecek. Geniş aralığa sahip coloratura basso profundo sesi ve etkileyici yorumuyla dünya çapında büyük övgüler toplayan Joel Frederiksen 19 Ocak Salı günü Akbank Sanat sahnesinde olurken, Barok müzik günleri serisi, Türkiye’nin en tanınmış arp sanatçısı olan Şirin Pancaroğlu’nun 21 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek olan resitali ile son bulacak.



Barok müzik günleri Héléné Schmitt ile başlıyor!





Neredeyse Avrupa konser salonlarının hepsinde konser vermiş Japonya’da solo resitaller turnesi gerçekleştirmiş olan Helene Schmitt, 7 Aralık 2010 Perşembe günü Akbank Sanat’ta konser verecek. Barok Müzik Günleri’nin ilk konuğu olan Schmitt, müzikal tercihleri, diskografisi ve kişisel eğilimleri daha çok Avrupa’nın en değerli barok keman icracıları arasında gösteriliyor. Çoğunlukla 17.’dan 19. yüzyıl başlangıcına kadarki solo keman repertuarını yorumlayan Schmitt, özellikle J.S.Bach’ın ünlü solo keman sonat ve partitaları albümüyle saygın müzik eleştirmenlerinin beğenisini kazandı.



Schmitt’in kariyerinde; 1993 yılında Bruggen solist bölümü, 1994 yılında Hollanda Van Wassenaar, 1996 yılında Avusturya Melk’teki Schmelzer ödülünden oluşan üç önemli uluslararası ödülü bulunur.



Kayıtları düzenli olarak France Musique, Radio Classique, WDR3 ya da Deutschland Radio gibi önemli Avrupa Radyo kanallarında yayınlanan Hèléne Schmitt, Ulusal Alman Radyosu “Deutschland Funk” plak firması ALPHA ile ortak çalışma gerçekleştirerek sanatçının “Johann Heinrich Schmelzer: Sonatas for violin and basso continuo” başlıklı albümünün prodüktörlüğünü üstlendi.



Oude Muziek Utrecht, Festival of Saintes, Festival Bach of Lausanne, Bachfest Salzburg, Les Grandes Journèes de Versailles, Ambronay, Brussels, Cologne, Festival van Vlaanderen Bruggen, Brussels Philharmonie, Concerts Parisiens gibi pek çok prestijli festival ve konser serilerine icracı olarak davet edilen sanatçı, Alman klavsenci Jörg Andreas Bötticher, İtalyan çellist Gaetano Nasillo ile lavta ve barok gitar icracısı Eric Bellocq gibi değerli müzisyenlerle birlikte konserler verdi.



Barok müzik günlerine Zunic ve Haraguchi ile devam!



Keman sanatçısı Jesenka Balic Zunic ile klavsen sanatçısı Manami Haraguchi’nin Barok Müzik Günleri kapsamında gerçekleşecek konserleri 14 Ocak 2010 Perşembe günü Akbank Sanat’ta olacak. İkili bu özel konser için J.S.Bach, A.Corelli, J.M.Leclair, F.Frenceur & F.M.Veracini’den oluşan bir program hazırladılar.



Concerto Copenhagen topluluğunun başkemancısı Peter Spissky ile barok keman çalışmaya başlayan Jesenka Balic Zunic, Kopenhag ve İsveç’te Concerto Copenagen ve Malmö Barockorchester gibi profesyonel barok topluluklarıyla çalıştı. Günümüzde İskandinavya’daki çeşitli barok müzik konserlerine başkemancı olarak davet edilen sanatçı, 2003 yılından beri de Danimarkalı besteci, org ve klavsen icracısı Jakob Lorentzen’in yönettiği HolmenBarokensemble’ın orkestrasında başkemancı olarak yer alıyor. Genç Sanatçılar Yarışması 2009’da klavsen ve fortepiyano icracısı Paolo Xanz ile birlikte finalde çalmak için seçilen Jesenka, çalışmalarını halen Paris Konservatuarı’nda sürdürüyor.



Musashino Müzik Akademisi’nden mezun olduktan Fransa’da klavsen eğitimi almaya karar veren Japon sanatçı Manami Haraguchi Conservatoire Regional d’Angers’da geçirdiği 3 yıllık eğitimi boyunca Françoise Marmin’in sınıfında çalışmalarını sürdürdü. Halen Conservatoire regional d’Angers’de sürekli bas çalgı grubunda eşlik (basso continuo) alanında profesörlük görevine devam eden Haraguchi, müzik kariyerini, Japonya ve Fransa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında verdiği solo resitaller ve çeşitli topluluklarla birlikte verdiği konserlerle sürdürüyor.



Yer: Akbank Sanat

Tarih: 14 Ocak 2010, Perşembe

Saat: 20:00

Tam 10 TL Öğrenci 5 TL

Konser Programı: J.S.Bach, A.Corelli, J.M.Leclair, F.Frenceur & F.M.Veracini



Barok müzik günleri dünya çağında bir sanatçı olan Joel Frederiksen'i ağırlıyor!





Lavta çalan bir bas şarkıcı olarak Joel Frederiksen konseri 19 Ocak 2010 Salı günü saat 20:00’de Akbank sanat’ta gerçekleşecek. İngiliz lavta şarkılarından erken İtalyan Barok müziğine kadar uzanan çok geniş bir alanda çalışmalarını sürdüren Frederiksen, geniş aralığa sahip coloratura basso profundo sesi ve etkileyici yorumuyla günümüzün en saygın müzisyenleri arasında yer alıyor.

Günümüzün en fazla aranan bas şarkıcılarından biri olan Joel Frederiksen’in birlikte çalıştığı sanatçı ve topluluklar arasında; Jordi Savall, Paul O’Dette, Stephen Stubbs, Musica fiata, Freiburger Baroque Orchestra, Josquin Capella, Hassler Consort, Ensemble Gilles Binchois ve Huelgas Ensemble gibi saygın isimler yer alır. 1990 – 99 yılları arasında Amerika’da The Waverly Consort and the Boston Camerata gibi iki önemli erken dönem müzik topluluğunun üyesi olan Frederiksen, Almanya’nın Münih kentine yerleştikten sonra kurduğu Ensemble Phoenix Munich topluluğuyla çalışmalarını sürdürüyor.

2008 yılında çıkan The Elfin Knight, Ballads and Dances ve 2009 yılında çıkan O felice morire -Firenze, 1600 başlıklı albümleriyle tüm müzik eleştirmenlerinin beğenisini kazanan sanatçı, önemli müzik kayıt firmaları için 25’den fazla albüm kaydetti. Solo albümü Orpheus, I am ise gerek Avrupa’da gerekse Amerika’da olumlu eleştiriler aldı.

Frederiksen'in vokal gücü büyüleyici. Orpheus, I am saatlerce dinlenecek değerde… Kuvvetli bas sesiyle, Frederiksen Orpheus’a değer katıyor.

Early Music America -Sonbahar 2003

Joel Frederiksen, Rönesans müzisyenlerinin yaptığı gibi, kendisine lavtada eşlik edebilen çok az sayıdaki çağdaş şarkıcıdan biri olmalı… Onun ahenkle tınlayan bas sesi ve dikkate değer üslubuyla Frederiksen üç ulusa ait şarkıları büyük bir ustalıkla söylüyor.



Barok müzik günleri Şirin Pancaroğlu ile son buluyor!

Akbank Sanat Barok Müzik Günleri’nin son konserine, yorum yeteneği ve çok yönlü müzisyen kişiliği ile müzik çevrelerinde kendisine ayrı bir yer edinen Şirin Pancaroğlu ev sahipliği yapıyor. Pancaroğlu’nun konseri 21 Ocak 2010 Perşembe günü Akbank Sanat’ta gerçekleşecek.

Sahnede, dinleyicilerini bilgilendiren ve samimi yaklaşımıyla müziğine bağlayan Pancaroğlu, konserlerinde günümüz müziğine ve farklı coğrafyaların geleneksel müziklerine yer veriyor. Bu bağlamda, Pancaroğlu, kendisi için yazılan yapıtları arp repertuarına kazandırdığı gibi arpla daha önce denenmemiş değişik buluşmalara da kapı açmayı başarıyor. Sanatçı, bu buluşmalarda, arpı vurmalı çalgılar, caz beşlisi, viyola ve şan ile bir araya getirirken, diğer yandan arp-flüt, arp-keman gibi daha alışılagelmiş eşleştirmeleri yenilikçi bir repertuar çizgisi içerisinde sunuyor. Böylece Pancaroğlu, arpın çoğul bir kimlik geliştirmesine katkıda bulunuyor.

Mesleki formasyonu, “Renie” ve “Jamet” olarak bilinen iki ayrı Fransız arp ekolünden beslenen Pancaroğlu, eğitimini Indiana Üniversitesi Müzik Fakültesinde yüksek lisans derecesiyle tamamladı. The Washington Post’un 1993’te “Uluslararası kalibrede büyük bir yetenek” olarak övdüğü Pancaroğlu, 1998 yılında ilk albümü Hasret Bağı’nın duyulmasıyla adından söz ettirmeye başardı. 2000 yılında Kuyruklu Yıldız Altında başlıklı ikinci albümünü kemancı Ignace Jang ile birlikte gerçekleştiren sanatçı, 2005’te yine bir solo albüm olan Barokarp ile dinleyicisiyle buluştu. Son olarak, geleneksel perküsyon ustası Yinon Muallem ile birlikte Telveten isimli albümü 2009 yılında yayınlandı.

Türkiye’deki pek çok uluslararası festivallerin yanı sıra Fransa, Meksika, Amerika, Sırbistan’daki festivallere de solist olarak katılan Pancaroğlu’nun arp eğitimi ve icracılık donanımları üzerine makaleleri, yönettiği uluslararası atölye çalışmaları bulunuyor. Bir Yakın Doğu arpı olan çeng üzerine yaptığı çalışmalarla yankı uyandıran müzisyen, Fransız topluluk “xii-21 Le Baroque Nomade” ile “Padişahın Arpları” başlıklı çeng ve barok arp etrafında kurgulanmış projesinin prömiyerini geçtiğimiz aylarda Fransa’daki Türk Mevsimi kapsamında gerçekleştirdi.

Yer: Akbank Sanat

Tarih: 21 Ocak 2010, Perşembe

Saat: 20:00

Tam 10 TL Öğrenci 5 TL

Konser Programı: G.Frescobaldi , D.Scarlatti, G.F.Handel, J.S.Bach