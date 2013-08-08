Baro'dan hükümete 'patates' yanıtı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in avukatlara yönelik söylediği 'Atatürk olsa size patates bile soydurmazdı' sözlerine Ankara Barosu'ndan sert yanıt geldi:

"Biz avukatlar adaleti gerçekleştirmek için varız ve ancak adaletin üzerine bulaşan kirleri soymayı görev sayarız."

Baro başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik'in "Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağıranlar avukatlardı. Sevsinler sizin gibi askerleri. Mustafa Kemal yaşasaydı size patates bile soydurmazdı" şeklindeki sözleri eleştirildi.

Çelik'in sözlerinin hayretle ve şaşkınlıkla karşılandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yargının kurucu unsuru, onurlu ve kutsal bir mesleğin mensupları olarak Sayın Hüseyin Çelik'in avukatlık mesleğinin değerini ve anlamını kavramadığı anlaşılan bu açıklamasını esefle kınıyoruz. Biz avukatlar, adaleti gerçekleştirmek için varız ve ancak adaletin üzerine bulaşan kirleri soymayı görev sayarız."