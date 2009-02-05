Baro Ergenekon'da sağlık tahliyesi istedi

İstanbul Barosu, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ve emekli Albay Arif Doğan'ın sağlık durumları gözönünde bulundurularak tutukluluk hallerinin yeniden gözden geçirilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.



İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada, Levent Ersöz'ün avukatı Ali Rıza Dizdar'ın, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan müvekkili ile ilgili olarak baroya dilekçe verdiği kaydedildi.



Açıklamada, avukat Dizdar'ın dilekçesinde, müvekkilinin prostat kanseri ve kalp rahatsızlığının olduğu, cezaevinden Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, yoğun bakımda bekletildiği ve cerrahi müdahale yapılmadığını dile getirdiği öne sürülerek, görevi gereği birçok örgütün hedefinde bulunan müvekkilinin tedavisinin yapılması ve güvenliğinin sağlanması için GATA'ya sevki için ilgi ve yardım talebinde bulunduğu kaydedildi.



Yine aynı dosyadan tutuklu bulunan Arif Doğan ile ilgili olarak yakını Fethiye Doğan'ın da sağlık durumunu anlatan bir dilekçe verdiği hatırlatıldı.



Açıklamada, şöyle denildi:



''Her 2 şüphelinin baromuza başvurması üzerine durumun sayın başsavcılığımıza duyurulması zorunluluğu doğmuştur. Şüpheliler Arif Doğan ile ilgili, Koşuyolu Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin 12 Kasım 2008 tarihli sağlık raporunda kroner arter hastalığı, Tip II diabetes mellitüs, diyabetik nöropati, hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği, panik bozukluk tanısı konulmuş bulunmasına ve açıkça hastanın hastalığının özelliği nedeniyle hapishane şartlarında hayatını idame ettirmesinin mümkün olmadığı kararı verilmesine rağmen söz konusunun sağlık ve yaşam hakkı olması, tutukluluk halinin bir tedbir olması, tutukluluğun alternatifi koruma tedbirlerinin yasada bulunması, asıl olanın yaşam hakkına saygı çerçevesinde ceza yargılamasının yapılması ilkesi olması, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastanenin raporu görmezden gelinerek derhal müdahalede bulunulması gerekmekte iken, herhangi bir tutuklu ile ilgili tutuklamaya itiraz inceleniyormuş gibi karar verilmesi, telafisi güç ve imkansız zararlar doğmasına neden olabilecektir. Bu nedenle şüpheli yakınları ve vekilinin tahliye talepleri bu bağlamda yeniden değerlendirilmelidir.''



Açıklamada, Levent Ersöz'le ilgili olarak da Ersöz'ün koroner anjiyografi raporunun bulunduğu, koroner arter hastalığı ve prostat kanseri teşhisleri bulunduğu hatırlatılarak, ''Şüphelinin görevi icabı birçok örgütün hedefi olduğunun belirtilmesi nedeni ile sağlık ve güvenlik hakkı çerçevesinde derhal Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) sevki talebinin yeniden değerlendirilmesini arz ederiz'' ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın'ın söz konusu istemleri içeren dilekçeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği kaydedildi.



Ersöz'e ameliyat onayı çıktı



Bu arada Ergenekon tutuklusu emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün doktoru prostat ameliyatı olması için rapor verdiği öğrenildi. Doktorun verdiği "Prostat kanseri ameliyatı uygundur" onayı alan Ersöz'ün avukatları CİA'nın ölüm listesinde olduğu için güvenlikli hastane olan GATA'ya sevk edilerek ameliyetın burada yapılmasını istediler.



Haberleri mektupla yalanladı



Levent Ersöz hakkında bugün bir gazetede yayınlanan ve evinde "Karadayı ile eski ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu" arasında geçtiği ileri sürülen konuşmaların yer aldığı dinleme kayıtlarına yalanlama yaptı. Ersöz avukatı Ali Rıza Dizdar'a gönderdiği mektupta evinde iki tane ruhsatlı tabanca ve 120 mermi çıktığını, kızına ait müzik CD'lerine arama yapan polislerce geçtiğimiz Ağustos ayında el konulduğunu ancak ofisinin aranmadığını açıklayarak yapılan haberlerin kasıtlı ve yalan olduğunu belirtti.