Baro avukatı sanıkları savunmak istemedi

T24-

19 Aralık 2000'de 20 cezaevinde yapılan eş zamanlı operasyonda Bayrampaşa Cezaevi’nde hayatını kaybeden 12 kişiyle ilgili davanın ilk duruşması Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılıyor.

Duruşmaya 26 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada bazı müştekiler ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, İzmir ve Mersin Barolarına kayıtlı avukatlar müdahillik talebinde bulundu. Avukatlar, sadece 39 erin değil, bu kişiyi yönlendiren komuta kademesinden kişiler ile hükümet yetkilerinin de yargılanmasını istedi.

Duruşmada ayrıca bir sanık avukatı baro tarafından atandığını belirterek, kendisinin sanıkları savunmak istemediğini söyledi.

Sözkonusu avukat, müştekilerin tarafında yer almak istediğini belirterek, sanık avukatlığından ayrıldı.

İDDİANAMEDEN...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların 19 Aralık 2000'de Bayrampaşa Cezaevinde düzenlenen operasyonda görevli jandarma birliklerinde görev aldığı belirtiliyor.

Sanıkların görev sınırlarını aşarak aşırı güç ve silah kullanıp faili belli olmayacak şekilde 12 kişinin ölümüne sebep oldukları 29 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettikleri ileri sürülen iddianamede, özellikle görev sınırları ve silah kullanma yetkilerinin aşılıp aşılmadığına, orantılı veya aşırı güç kullanılıp kullanılmadığına ilişkin delillerin değerlendirilmesinin mahkemeye ait olduğu ifade ediliyor.

İddianamede, ''Kanun hükmünü yerine getiren kişiye ceza verilmez'' hükmünü içeren TCK'nın 24. maddesi ile ''Meşru savunma ve zorunluluk halinde işlenen fiillerden dolayı ceza verilmez'' hükmünü düzenleyen TCK'nın 25. maddesinin 2. fıkrası da göz önüne alınarak, suç tarihinde jandarma görevlisi olan sanıkların ölen 12 kişi için ayrı ayrı 20 ile 25'er yıl arasında hapis cezası öngören ''görevin ifası sırasında kasten adam öldürme'' ile 29 mağdur için ayrı ayrı 9 ile 15'er yıl arasında hapis cezası içeren ''görevin ifası sırasında kasten adam öldürmeye teşebbüs'' suçlarından cezalandırılması isteniyor.