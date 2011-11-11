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Ekonomi

Barnier: S&P'nin hatası soruşturulacak BRÜKSEL (A.A)

11 Kasım 2011 16:53

-Barnier: S&P'nin hatası soruşturulacak BRÜKSEL (A.A) - 11.11.2011 - Avrupa Komisyonu'nun finansal hizmetlerden sorumlu komiseri Michel Barnier, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P) dün Fransa'nın kredi notunu ''yanlışlıkla'' düşürmesini ''çok ciddi bir olay'' olarak değerlendirerek, olayın soruşturulacağını bildirdi. Barnier yaptığı açıklamada, S&P'nin Fransa'nın notuyla ilgili hatasının inceleneceğine dikkat çekerek, sektörün daha iyi düzenlenmesi konusunda hiç olmadıkları kadar kararlı olduklarını vurguladı. Kredi derecelendirme kuruluşlarına ilişkin kurallara yönelik gelecek hafta büyük değişiklikler önereceklerini ifade eden Barnier, ''Bu olay, çok oynak ve gergin olan mevcut durumda, piyasadaki aktörlerin daha kararlı olmaları ve sorumluluklarının bilincinde hareket etmeleri gerektiğini gösteriyor'' dedi. Piyasadaki herhangi bir aktöre oranla Standard and Poor's'un daha büyük bir sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Barnier, Fransa Finansal Piyasa Otoritesi (AMF) ile Avrupa Sermaye Piyasası Otoritesi'nin (Esma) koordineli bir biçimde Fransa'nın kredi notunun ''hatalı'' bir şekilde düşürülmesini ve sonuçlarını inceleyeceğini belirtti. Barnier, sektöre ilişkin daha sıkı düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili değişiklik içeren tasarısının gelecek hafta sunulması bekleniyor. Tasarı, kredi kuruluşlarına bağımlılığın azaltılması, rekabetin güçlendirilmesi, çıkar çatışmalarının sona erdirilmesi ve şeffaflığın artırılmasını içeriyor.

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