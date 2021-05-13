Barlas: Filistin'de tanık olduğumuz insafsızlıklar olmasaydı, bu defa da Covid-19 salgını karşısındaki çaresizliğimize yakınacaktık

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak, "Bu mübarek bayram gününde Netanyahu yönetiminin Filistinlilere karşı izlediği insafsız tutumunu çaresizce izleyip ızdırap çekmek ne büyük bir dramdır. Ama Filistin'de tanık olduğumuz insafsızlıklar olmasaydı, bu defa da bir türlü bitmeyen tam ve yarım kapanmalara takılıp Covid-19 salgını karşısındaki çaresizliğimize yakınacaktık" dedi.

Barlas, "Biz haksızlığa, zulme, fanatik ırkçılığa karşıyız. Yahudiler haksızlığa uğrayınca onların yanında yer almıştık. Şimdi Filistinliler, Netanyahu'nun zulmü altındalar. Biz de onların yanındayız" ifadesini kullandı.

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