Barlas, 'fantezisini' yazdı: Kılıçdaroğlu'nu Amerika'ya versek, buna karşı ceza vermeyeceğimize söz vererek Gülen'i de alıp Ankara'ya getirsek...

"Bir bakarsınız CHP kapatılmış" sözleriyle tartışma yaratan Sabah başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında "Yazdıklarım fantezi!" diyerek, "Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu Amerika'ya versek ve orada bir çiftliğe yerleştirseler, buna karşı ceza vermeyeceğimize söz vererek Fethullah Gülen'i de alıp Ankara'ya getirsek... Bu şekilde her şey gerçek olur" dedi.

Barlas, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Pensilvanya'daki Fethullah Gülen, CIA'nın desteğiyle sadece Türkiye'nin değil pek çok ülkenin iç güvenlik dengesini bozdu. Acaba hâlâ orduda, adliyede, poliste var mı diye arayıp duruyoruz.

Bu arada İyi Parti adıyla bir de Fetullahçı olduğu iddia edilen yapı ortaya çıkarıldı. Şimdi 1999'u yeniden gerçekleştirsek, mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu Amerika'ya versek ve orada bir çiftliğe yerleştirseler, buna karşı ceza vermeyeceğimize söz vererek Fetullah Gülen'i de alıp Ankara'ya getirsek... Bu şekilde her şey gerçek olur. Hayallerle kendimizi avutamayız. Amerika ile diyaloğumuz Kemal Kılıçdaroğlu vasıtasıyla daha içten devam eder. Fethullah Gülen de Türkiye'deki seçimlerin sonucuna saygılı olur. Çünkü Amerika'ya böyle bir söz vermiş olarak Türkiye'ye gelir.

Bu yazdıklarım fantezi. Sanki Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye verilmesi, Fetullah Gülen'in ise Amerika'ya yerleştirilmesi fantezi değildi. Ne dersiniz?"

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TIKLAYIN - "Bir bakarsınız CHP kapatılmış olabilir" diyen Mehmet Barlas: Aklı başında olan her kişi yazılarımdaki fantezileri de anlar