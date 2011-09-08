-Barkey: ''Bu ABD diplomasisinin fiyaskosudur'' WASHINGTON (A.A) - 08.09.2011 - ABD'de Lehigh Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi ve Türkiye uzmanı Henri Barkey, Türkiye ile İsrail arasındaki son gelişmelerin, "Türkiye'nin amaç ve niyetini doğru anlayamadığı için olayları engelleyemeyen ABD diplomasisinin fiyaskosu" olduğunu belirtti. Barkey, The National Interest dergisinde "Türk-İsrail Soğuk Savaşı" başlığıyla yazı kaleme aldı. Yazıda, Türkiye'nin İsrail ile ilgili aldığı kararları, "soğuk savaş" açılması olarak nitelendiren Barkey, Ortadoğu'nun istikrarı ve Obama yönetimi için bu krizin sonuçlarının ciddi olduğunu kaydetti. Barkey, "Arap Baharı" ve ABD'nin Irak'tan askerini çekecek olması gibi gelişmelerin, bölgede Türkiye'nin önemini ciddi şekilde artırdığını belirterek, Türkiye'nin İsrail kararını açıkladığı sırada füze savunma sisteminin Türkiye'de kurulacağının duyurulmasının da tesadüf olamayacağını ifade etti. Barkey, özellikle Mavi Marmara saldırısı konusunda İsrail'in, operasyonunda "tamamen çuvalladığı" ve "ikinci berbat hatayı da sorumluları yargılama sırasında yaptığı" ifadesini kullandı. Ankara'nın sadece İsrail konusunda değil, Ortadoğu'nun tüm geri kalanı açısından "sürücü koltuğunda oturduğunu" düşündüğünü belirten Barkey, bunu bölgenin liderliği için satrançtaki "gambit" hamlesine benzetti. Barkey, "Türkiye'nin, özür ve tazminatın ötesine geçerek, İsrail'in kabul edemeyeceği ve etmeyeceği bir o konu olan Gazze ambargosunun kalkması şartına geri döndüğünü" ifade ederek, "Bu şart, diğer bölge hükümetlerinin açıkça daha az dile getirdiği bir şeydi. (Başbakan Recep Tayyip) Erdoğan bunu yaparak, tekrar bölgenin hayalini yakaladı. Bu onun için sadece bölgede değil, evinde de kazan-kazan durumu" yorumunda bulundu. Washington'ın, Türkiye'nin amaç ve niyetini doğru okuyamayarak olayları engelleyemediğini belirten Barkey, "Hangi yönden bakılırsa bakılsın, bu, şimdi iki yakın müttefik arasında sürekli tampon görevi görmek zorunda kalacak ABD diplomasisinin fiyaskosudur" ifadesini kullandı.