Bariyerlere çarpan otomobilde sıkıştı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolundan çıkan otomobil yapımı devam eden alt geçit çalışmaları içindeki bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Hayrettin Coşkun (51), İtfaiye ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece geç saatlerde ilçenin Mesudiye mevkiinde meydana geldi. İnegöl\'den Ankara istikametine seyir halinde olan Hayrettin Coşkun yönetimindeki 43 YB 878 plakalı otomobil, alt yapı çalışmaları nedeniyle daralan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç beton bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpmanın beton bariyerleri de devirdiği kazada yaralanan sürücü otomobilde sıkıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü için herkes seferber oldu. Bacakları sıkışan Coşkun, kaza yerine gelen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından aracın bir kısmı demir makasla kesilerek çıkarıldı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Coşkun, ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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