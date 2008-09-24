Barıştılar

Türkiye'nin, Belçika ile yaptığı Dünya Kupası eleme grubu maçında, iki takımın teknik direktörleri Fatih Terim ve Rene Vandereycken arasında yaşananların yarattığı gerginlik, Viyana'daki buluşmada giderildi.



Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Viyana'da devam eden UEFA 8. Teknik Direktörler Toplantısı'nda karşılaşan Fatih Terim ile Rene vandereycken, konuşarak aralarındaki sorunu çözdü.



Toplantıya verilen aralardan birinde, Terim ile yardımcısı Oğuz Çetin'in yanına gelen Vandereycken, İstanbul'daki kötü anıları unutmak istediğini söyledi. Terim de meslektaşının uzattığı eli sıkarak, "Futbolda bazen böyle şeyler yaşanabiliyor, ama sahada olan sahada kalır. Biz olan biteni çoktan unuttuk" dedi.

