'Barıştan değil, çözümden söz etmek gerek'

PKK’nın uydudan yayın yapan kanalı Nüçe TV, PKK’nın Kandil Dağı’ndaki yöneticilerinden Mustafa Karasu ile yapılan röportajı ekrana getirdi.

Karasu, örgüt olarak çözümden yana olduklarını, İmralı’da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan’ın girişim ve görüşmelerini desteklediklerini söyledi.

Karasu, çözümün tek taraflı olamayacağını, her şeyin kendilerinden beklenmemesi gerektiğini belirtirken, "Kürtlerin Türk devletine vereceği bir şey yoktur. Türk devletinin Kürt sorununun çözümü, haklarını tanıması konusunda adım atması gerekmektedir" dedi.

PKK’nın bugüne kadar 8 kez ateşkes kararı aldığını belirten Karasu "Barıştan çok, çözümden söz etmek gerek. Çözüm politikanız var mı? Kürtleri susturarak güçlünün barışı mı yapılmak isteniyor. Kürtlerin temel hakları kabul edilecek mi, edilmeyecek mi?" dedi.

Karasu, sözlerinin son bölümünde Kürt sorunun çözümünde TBMM’nin devreye girmesi gerektiğini, politik çözümden yana olduklarını, Öcalan’ın ortaya koyacağı önerileri destekleyeceklerini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Tabii Öcalan da kendisini kral, padişah görmüyor, ‘Her şeyi ben söylerim, yapılsın’ demiyor. Bizimle, aydınlarla, demokratik güçler ve çok geniş çevre ile görüşmeyi, çözüme onları da ortak etmeyi istiyor. "