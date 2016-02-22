Barışmak istemeyen eşini öldürdü, ardından da intihar etti

İstanbul Büyükçekmece'de 3 katlı bir binanın en üst katındaki Zeynep ve İbrahim Çelebi çiftinin cansız bedenleri bulundu. Polisin yaptığı ilk incelemede, İbrahim Çelebi'nin karısı Zeynep Çelebi'yi öldürdüğü ardından da kendisini vurarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, olay sabah Büyükçekmece Ulus Mahallesi Elif Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akrabası olan İbrahim Çelebi ile evli olan Zeynep Çelebi (22), eşi ile artışarak babasının evinde yaşamaya başladı.

Eşi ile barışmak isteyen İbrahim Çelebi ise sabah saatlerinde kimsenin olmadığı bir anda kayınpederinin evine geldi. Burada bir süre konuşan ikili, daha sonra tartışmaya başladı. İbrahim Çelebi, evine dönmesi için bir türlü ikna edemediği karısını belinden çıkardığı tabancayla vurduktan sonra kendisi de intihar etti.

Silah seslerini duyan komşular, hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, karı kocanın cesedi ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde uzun süre incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden karı kocanın cesedi, incelemelerin ardından aynı cenaze arabasıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı .