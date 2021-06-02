Barışmak istemeyen eşini, kayınvalidesini ve yengesini vuran Süleyman Kiraz'a 80 yıla kadar hapis istemi

Esenler’de barışmak istemeyen eşini, aynı evde bulunan kayınvalidesini ve yengesini silahla vuran,

yeğenini öldürmeye teşebbüs eden ancak silahın tutukluk yapmasıyla vuramayan Süleyman Kiraz hakkında ‘tasarlayarak eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme’ ve 3 kişiyi de ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme’ suçlarından 80 yıla kadar hapis cezası istendi.



Esenler’de barışma teklifini kabul etmeyen eşi Şengül Kiraz’ı ve aynı evde bulunan kayınvalidesi ve yengesini silahla vuran, silahın tutukluluk yapması nedeniyle yeğenini vuramayan Süleyman Kiraz hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırladı. İddianamede, müşteki Şengül Kiraz ile sanık Süleyman Kiraz’ın 35 yıllık evli oldukları ve boşanma davası açtıkları fakat sanığın sonradan boşanmaktan vazgeçmesi nedeniyle davalarının çekişmeli yargılamaya dönüştüğü belirtildi. Bu süreçte sanığın eşine sürekli barışma teklifinde bulunduğuna ama müştekinin kabul etmediğine yer verildi.

3 kişiyi vurdu, yeğeni silah tutukluk yapınca kurtuldu

İddianamede, müşteki Şengül Kiraz’ın çocuklarını alarak Kağıthane’de ev tuttuğu, sanık Süleyman Kiraz’ın 27 Eylül 2020’de eşinin ağabeyiyle evli olan diğer müşteki Yıldız Keçeci’yi arayarak eşiyle barışmak istediğinin söylediği ve bu sırada kayınvalidesi Güzel Keçeci’ye de aynı durumu ilettiğinin anlatıldı. Sanık Süleyman Kiraz’ın bu konuşmadan sonra yanına ruhsatsız tabancasını alarak kayınvalidesi Güzel Keçeci ve gelini Yıldız Keçeci’nin ikamet ettiği Esenler’deki eve gittiği, sonrasında belinde taşıdığı tabancasını çıkartarak mutfakta bulunan Yıldız Keçeci’ye ve kayınvalidesine ateş ettiği, evin balkonuna kaçan eşi Şengül Kiraz’ı vurmak için de balkona yönelerek eşine ateş etmeye başladığı, bu şekilde 3 müştekiyi yaraladıktan sonra evin mutfağına gelen Yıldız Keçeci’nin oğluna silah doğrultarak ateş ettiği ancak silahın tutukluk yaptığı ve ateş almadığı aktarıldı.

"Öldürme amacıyla ateş etti"

Sanığın evden çıkarak uzaklaştığı ve sonrasında polisi arayarak yerini söylediği anlatılan iddianamede, “Sanık Süleyman Kiraz’ın olay günü eşi Şengül Kiraz’ın da bulunduğu kayınvalidesi Güzel Keçeci’ye ait eve ruhsatsız tabanca ve yanına aldığı 41 adet dolu fişekle giderek içeri girdiğinde direkt müştekilerin hayati bölgelerine ateş etmek suretiyle yaralaması eylemlerinde, önceden öldürme kararını verdiği, buna göre hazırlıklarını yaptığı ve silahla ateş ederken amacının öldürmek olduğu anlaşılmaktadır” denildi.

İddianamede, sanık Süleyman Kiraz hakkında “tasarlayarak eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme” ve 3 kişiyi “tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme” suçlarından 52 yıldan 80 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. (İHA)