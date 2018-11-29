“Barışmak için Paris'e gittik”

Geçen eylül ayında 6 yıllık evliliklerini bitiren Demet Akalın ile Okan Kurt, barıştı. Çiftin kızları Hira Kurt'un Demet Akalın tarafından yönetilen sosyal medya hesabında "Annem ile babam tatilde" mesajı paylaşıldı. Okan Kurt da Paris'e barışmak için gittiklerini söyledi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Okan Kurt, 'Barışmak için gittik Paris’e barıştık' dedi.

Okan Kurt, özetle şunları söyledi:

Hala barışmaya çalışıyorum. Elimden gelen bütün sürprizleri, jestleri yapamaya çalışıyorum. Paris’e de ‘hani orada daha rahat ederiz’ diye gittik.

Basın ve arkadan çekmeye çalışan ablalar var, bir rahat bıraksalar her şey daha güzel olacak. Ama herkesten Allah razı olsun, herkes barışmamızı istiyor.

Çok zor dönemler geçirdik ailece ben onu çok seviyorum onun da beni sevdiğine inanıyorum orta yolu bulmaya çalışıyoruz.

Biz zaten yurtdışına gidip rahat hareket etmek istedik. Ama havaalanında ablalar çekmiş bizi… Biz onlara sıramızı vermiştik onlar bize gol attı. Barışmak için gittik Paris’e barıştık.

Kızım ilan etti zaten herkese barıştığımızı, çok şükür. Dört yaşında bir çocuğa ‘sen git odanda bunları söyle’ diyebilir misin? Biz normalde biraz daha geç gelecektik. Hira’yı özlediğimiz için erken döndük, yalnız kalmasın diye.

O da çok mutlu olmuş yurtdışına gittiğimize… Biz çocuğu aradık ‘babacım uyuma geleceğiz’ dedik. O da video çekmiş.Annesi havaalanından eve gelene kadar kahkaha attı. ‘Kızımız bombayı patlattı’ diye.

Hira, hatta ‘yurtdışına gitsinler, bir kardeş daha yapsınlar’ diyormuş.



Ben eve gelip gidiyorum ama aynı evde kalmıyoruz inşallah o da olacak.