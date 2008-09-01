Barış'ın ayağı kırıldı

Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı maçta sakatalanan Barış Özbek'in İstanbul'da çekilen röntgeninde sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.



Genç futbolcunun Almanya'ya giderek ameliyat olacağı belirtilirken, ameliyatının ardından tedavisinin en az 3 ay sürmesi bekleniyor. Uğur Uçar'dan sonra sağ bekte görev yapabilen Emre Güngör, Sabri ve Barış'ın sakatlıkları teknik direktör Skibbe'yi sıkıntıya soktu.



Son iki karşılaşmada sağ bekte görev yapan Linderoth'un bu görevine önümüzdeki maçlarda da devam etmesi bekleniyor.

