-BARIŞÇIL GÖSTERİLERDE KAN AKTI MADRİD (A.A) - 27.05.2011 - İspanya'da 15 Mayıs tarihinden bu yana sistem karşıtı barışçıl gösteriler devam ediyor. Gösterilerde 117 kişi yaralandı. Barcelona'daki Katalonya Meydanı'nda toplanan ve sabahlayan gençleri dağıtmak isteyen polis, göstericilerin direnmesi üzerine güç kullandı. Sabah erken saatlerde meydana gelen Katalan polisi, göstericilerden meydanı boşaltmasını istedi. Yerde oturma eylemi yaparak gitmeye razı olmayan göstericilere karşı polisin cop kullanmasıyla başlayan olaylarda toplam 117 kişinin hafif yaralandığı açıklandı. İspanyol haber ajanslarından verilen bilgilerde, yaralılardan 33'ünün polis olduğu, 12 kişinin de hastanede tedavi gördüğü bildirildi. Göstericilerin internet üzerinden iletişim kurmalarını engellemek için bir süreliğine internet bağlantıları kesildi. Barcelona Belediyesi'nden yapılan açıklamalarda, meydanın boşaltılmasına gerekçe olarak, Barcelona ve Manchester United takımları arasında yarın Londra'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali sonrasında olası kupa kutlamalarının bu meydanda yapılacak olması gösterildi. Yetkililer, meydanın temizlenip güvenliğin sağlanmasının ardından, sistem karşıtı göstericilerin pazar günü tekrardan meydanda toplanmalarına izin vereceklerini söylese de polisin gittiğini gören göstericilerin tekrar meydana geldikleri görüldü. Bu arada gösterilerin başlangıç yeri ve merkezi olan Madrid'deki Sol Meydanı'nda gergin bekleyiş devam ediyor. Madrid Özerk Yönetimi Başkanı Esperanza Aguirre, İçişleri Bakanlığı'ndan Sol Meydanı'nın boşaltılmasını istedi. Aguirre, esnafın satışlarının yüzde 70 düşmesini, mağazalardan gelen tepkileri, meydandaki sağlıksız koşulları ve güvenlik problemini öne çıkardı. İçişleri Bakanı Alfredo Perez Rubalcaba'nın da polis ile bir toplantı yaparak Sol Meydanı'ndaki durumu analiz edeceği bildirildi. Öte yandan Barcelona'daki olaylardan dolayı Sol Meydanı'nda bu akşam saatlerinde bir gösteri yapılacağı duyuruldu. Barcelona'daki sistem karşıtlarına destek vermeyi hedefleyen gösterilerin ülkenin diğer kentlerinde de düzenleneceği kaydedildi. "Hemen gerçek demokrasi" adlı sivil toplum örgütünün girişimiyle internetteki sosyal iletişim sitelerinden yapılan çağrılarla, 15 Mayıs'tan itibaren başta Madrid'deki Sol Meydanı olmak üzere İspanya'nın birçok kentinde meydanlarda toplanan çoğunluğu genç olan göstericiler, siyasal, ekonomik ve sosyal sistemin değişmesini, halkın sesinin daha çok dinlenmesini talep ediyor.