-BARIŞÇI BAKAN ÖLDÜ WASHINGTON (A.A) - 19.03.2011 - ABD'nin, Bosna'ya barışın gelmesinde anahtar rol oynayan, en etkili dışişleri bakanlarından Warren Christopher 85 yaşında California'daki evinde öldü. Böbrek ve mesane kanserinden ölen Christopher'ın son gününde ailesi yanındaydı. ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton zamanında dışişleri bakanı olan Christopher, yardımcısı Richard Holbrooke'la (1941-2010) Bosna'da savaşı bona erdiren Ohio-Dayton Barış Antlaşması'nın (21 Kasım 1995) mimarıydı. Christopher, İsrail-Filistin barışı için de Orta Doğu'ya 18 kez gitti. ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter zamanında dışişleri bakan yardımcısı olan Christopher, 1979 İran İslam Devrimi'nde ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'nde 444 gün rehin tutulan Amerikalıların serbest bırakılması için çalıştı. Rehineler, Christopher sayesinde Başkan Ronald Reagan'ın yemin ederek başkanlık görevini Carter'dan devralmasından hemen sonra serbest kalmışlardı. 27 ekim 1925'te Kuzey Dakota'da doğan Christopher, Los Angeles'da ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Güney California Üniversitesi'nden mezun oldu. Hep arka planda kalan alçakgönüllü Christopher, People dergisi tarafından bir ara "ülkesinin en iyi giyinen erkeği" seçilmişti. Marie Wyllis'le evli olan Christopher'ın Lynn, Scott, Thomas ve Kristen adında dört çocuğu var.