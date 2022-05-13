Barış Yarkadaş: Zafer Partisi, meydanlara referandum sandığı koymayı ve “Sığınmacılar gitsin mi, kalsın mı?’’ sorusunu sormaya hazırlanıyor

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Zafer Partisi’nin yakın zamanda iktidara, “Gelin göçmen-sığınmacı konusunda halk ne düşünüyor, bunu halka soralım” çağrısı yapacağını ve bu amaçla kentlerin meydanlarına referandum sandığı koyarak, “Sığınmacılar gitsin mi, kalsın mı?’ diye sormayı planladığını yazdı.

“Plana göre, kentlere kurulacak sandıklara her vatandaş oy atabilecek. Sığınmacıların kalmasını isteyenler ‘Kalsın’, gitmesini isteyenler ise ‘Gitsin’ seçeneğini işaretleyecek” diyen Yarkadaş, şöyle devam etti:

“Yasalarımıza göre, aslında kimsenin böyle bir referandum yapma hakkı yok… Bunu Zafer Partisi de biliyor. Ancak buna rağmen, meydanlara sandık koymayı ve oylama yapmayı düşünüyorlar. Kuşkusuz ki; böyle bir girişime iktidarın tepkisi sert olacaktır. Zafer Partisi, iktidarın müdahalesinin kendilerine yeni bir tartışma alanı açacağını biliyor ve bu yüzden sandıkları koyma hazırlığını sürdürüyor.”

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