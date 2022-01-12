Barış Yarkadaş: Tarikat ve cemaatler ile AKP arasında din sosuna bulanmış bir çıkar birliği var

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Elazığ’da ailesi tarafından Nur Cemaati’ne ait bir yurda yerleştirilen 20 yaşındaki Enes Kara’nın ardında “Hayat enerjim kalmadı” dediği bir video bırakarak intihar etmesini yazdı. İktidarın tarikat ve cemaatlerle ilişkili olduğunu ileri süren Yarkadaş, “Kuşkusuz ki; o babayı, bu karanlığın esiri haline getiren sosyokültürel dinamikler var. AKP de bu kültürel kodları kendi iktidarını ayakta tutabilmek için sürekli olarak dinamik tutuyor” dedi.

“Tarikat ve cemaatler ile AKP arasında din sosuna bulanmış bir çıkar birliği var” diyen Yarkadaş, şöyle yazdı:

“Siyasallaşmış ve AKP’nin uzantısı haline getirilmiş olan tarikat ve cemaatler, her türlü hırsızlık, yolsuzluk, yağma ve talana rağmen, iktidarı destekliyor. İktidar da bu tarikat ve cemaatleri güçlendirmek, onlara insan kaynağı yaratmak için devletin tüm imkanlarını seferber ediyor. Başta üniversite öğrencileri olmak üzere, yurt ihtiyacı devlet tarafından karşılanmayan on binlerce öğrenci, Devlet Partisi AKP’nin besleyip büyüttüğü tarikat ve cemaatlerin kucağına itiliyor.”

“FETÖ’nin etkin olduğu dönemlerden beri süren bu politika, FETÖ enterne edilmesine rağmen, şimdi başka cemaatler eliyle yürütülüyor” diyen Yarkadaş, devamında şunları kaydetti:

“Evet; Enes Kara’nın babası ‘Maddi durumumuz iyiydi’ demesine rağmen, yukarıda ifade ettiğim kültürel kodlar yüzünden çocuğunu bir cemaate teslim ediyor.

Bir de maddi durumu kötü olan binlerce genç var. Onlar da bu tarikat ve cemaatlerin yurtlarında benzer baskıları her gün yaşıyor. Çünkü; tarikat ve cemaat “özgür” değil “biat eden insan” ister. Türkiye’nin son 20 yılı, AKP’nin cemaat ve tarikatlara; cemaat ve tarikatların da AKP’ye verdiği destekle heba edildi. Yüzbinlerce gencimiz, devlet üzerine düşeni yapmadığı için, gerici siyasal organizasyonlara mahkûm bırakıldı.”

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