Barış Yarkadaş'tan Abdullah Gül'e: Ne yaparsan yap, seni CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Twitter'dan mesajı yayınladı.

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıldönümünde herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı minnetle anıyorum" ifadesini kullanan Gül'e Barış Yarkadaş'tan yanıt geldi.

"Seçim yaklaşınca Gül'de Atatürk hassasiyeti başlıyor" diyen Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

Seçim tarihi yaklaştıkça, Abdullah Gül de Atatürk sevgisini "abartıyor." Keşke bu sözleri inanarak yazdığından şüphe duymasaydık. Ancak yazan da okuyan da gerçeği biliyor. Abdullah Gü'ün bu twitleri beyhude bir çabadan öteye geçmez, çünkü hiçbir CHP'li Abdullah Gül'e oy vermez. Ne yaparsan yap ne yazarsan yaz; seni CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız.