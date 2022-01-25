Barış Yarkadaş: Sadece Cumhurbaşkanı değil, Adalet Bakanı da partisiz olmalı

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün Cumhurbşkanı’na hakaretten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’la ilgili attığı tweet’i hatırlatarak, “Adalet Bakanı da ‘partisiz’ olmalı” önerisi getirdi.

Bakan Gül Twitter hesabından, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır” diye yazmıştı.

Barış Yarkadaş bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“Şimdi kendinizi bir an soruşturmayı yürüten savcı ile karar verecek Sulh Ceza Hakimi’nin yerine koyun… Aynı zamanda HSK’nın da başı olan; elinde, tayin, terfi ve atama yetkisini bulunduran Adalet Bakanı açılan bir soruşturma için bu twiti atarsa hangi kararı verirsiniz? Diyebilirsiniz ki; 'Hakim ve savcılar önce anayasaya, ardından ise vicdanlarına bakarak karar verirler…' Doğru mu? Doğru… Ancak Türkiye’de işlerin böyle yürümediğini ne yazık ki; hepimiz biliyoruz…

Adalet Bakanı Gül’ün Sedef Kabaş üzerinden başlayan tartışmada ortaya koyduğu tavır, yeni bir tartışmayı da başlatmak zorunda. Bunu dün sabah katıldığım TV 100’deki programda da dile getirdim. Millet İttifakı’nın bileşenleri olan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile bu oluşuma katılmaları beklenen Deva ve Gelecek, bir konu üzerinde daha çalışmalı: Sadece Cumhurbaşkanı değil, Adalet Bakanı da partisiz olmalı… Hatta ve hatta belki İçişleri Bakanı da…”

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