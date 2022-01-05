Barış Yarkadaş’ın kulisi; "AKP’li vekillerin önemli bir bölümü Kılıçdaroğlu’nun TÜİK ve MEB’e alınmamasını doğru bulmuyor"

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, AKP milletvekillerinin önemli bir bölümünün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TÜİK ve MEB’e alınmamasını doğru bulmadığını yazdı. Yarkadaş, “Bürokratların Kılıçdaroğlu’na yönelik tavrının, CHP’yi mağdur haline getirdiğini düşünüyorlar” dedi.

Yarkadaş bugünkü yazısında, “AKP’nin kullandığı meclis kulisinde buluşan vekillerin başlıca sohbet konularından birinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eylem ve söylem tarzı” olduğunu yazdı. AKP’li kaynağının, “Vekillerin önemli bir bölümü, Kılıçdaroğlu’nun önce TÜİK’e, ardından ise MEB’e alınmamasını doğru bulmuyor. Bürokratların Kılıçdaroğlu’na yönelik tavrının, CHP’yi mağdur haline getirdiğini düşünüyorlar” dediğini aktaran Yarkadaş, bazı vekillerin ise “Milli Eğitim Bakanı, kapıya inip Kılıçdaroğlu’nu karşılaması gerekirdi” dediğini ifade etti.

“Vekiller bu konudaki rahatsızlıklarını diye getirirken, Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu birkaç gün önce çok ağır sözlerle hedef alması ise vekilleri iki arada bir derede bırakıyor” diyen Yarkadaş, “Bakalım AKP’li vekiller, bugün Erdoğan’la yapacakları buluşmada, koridorlarda dile getirdikleri görüşleri dile getirebilecekler mi? Yoksa, şikayetleri sadece koridorlarda yankılanıp kaybolan bir sese mi dönüşecek?” diye sordu.

“Bazı AKP milletvekilleri Bakan Nebati’nin çok fazla ve gereksiz konuştuğunu düşünüyor”

Öte yandan Yarkadaş, AKP’li milletvekillerinin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yle ilgili görüşlerini de yazdı. Yarkadaş, “AKP milletvekillerinin bir kısmı, Nureddin Nebati’nin 'çok fazla ve gereksiz konuştuğu’'nu düşünüyor. Bazı vekiller, kendi aralarındaki sohbetlerde, Nebati’yi şov yapmakla suçluyor. Nebati’nin TV’ye çok fazla çıktığını, yaptığı her açıklamanın güven vermek yerine, yeni bir tartışmayı beraberinde getirdiğini düşünüyor. AKP’li vekiller, bu görüşlerini, bugün yapılacak olan toplantıda, muhtemelen Genel Başkan Erdoğan’a da aktaracaklar” ifadelerini kullandı.

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