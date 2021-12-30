Barış Yarkadaş'ın AKP kulisi: Bakanlığın açıkladığı ‘terör listesi’ İBB çalışanlarının sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlardan yola çıkılarak hazırlanmış

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) terör iltisaklı kişilerin çalıştığı iddiasını kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Soylu’nun ‘İBB’de 600’e yakın terörist işe alındı’ iddiası AKP yöneticilerini bile tatmin etmedi” diye yazdı.

Yarkadaş, AKP’li birçok siyasetçinin, “Bu meselenin ne olduğunu hiç kimse anlamıyor. Sayın Bakan da ortaya somut bir veri koyamıyor” dediğini aktardı.

Korkusuz yazarı Yarkadaş’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Bazı AKP’lilere göre, ‘terör listesi’ denilen bakanlığın açıkladığı liste, İBB çalışanlarının sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlardan yola çıkılarak hazırlanmış. İmamoğlu döneminde işe alınan kişilerin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlardan kimin hangi partiye oy verdiği üzerinden bir ‘analiz’ yapılmış. HDP’ye oy verdiği görülen kişiler ile bazı sol müzik gruplarının şarkılarını beğenen ya da paylaşan kişiler buna göre tasnif edilmiş. Ortaya da kanunlarımıza aykırı o garip liste çıkmış. Tabii bu bazı AKP’lilerin iddiası… Yani; ‘AKP koridorları’nda dile getirilen bir iddia…

Eğer bu iddia gerçekse; ortada çok daha vahim bir durum var. Zira; AKP’li İçişleri Bakanlığı şu ana kadar 600 teröriste ilişkin somut bir veri ortaya koyamadı. Bu kişilere ilişkin başlatılmış herhangi bir soruşturma da yok… Ya da varsa bile biz bilmiyoruz… Bildiğimiz tek şey; DİAYDER adlı derneğe yönelik başlatılan soruşturmada, İBB çalışanı olduğu söylenen 5 kişinin isminin geçtiği…”

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