Barış Yarkadaş: İktidar, sosyal medya şirketlerini ekonomik kayıp tehdidiyle karşı karşıya bırakacak; ya Türkiye’yi terk edecek ya da sansüre boyun eğecekler

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, iktidarın üzerinde çalıştığı “Sosyal medya Yasası” hakkında kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Kafalarındaki taslakta, ‘Ceza alan kişinin sosyal medya hesaplarının bir süre kapatılması’ da var. Ancak bunu yapabilmeleri için Twitter, Facebook, İnstagram ve TikTok gibi sosyal medya şirketlerinin iş birliği yapmayı kabul etmesi şart” dedi.

“İktidar, adı geçen şirketleri ‘mali ve hukuki muhatap’ haline getirerek, bu mecraların sahiplerini ekonomik açıdan kayba uğratma tehdidi ile karşı karşıya bırakacak” diyen Yarkadaş, “Sosyal medyanın dev şirketleri ya Türkiye’yi terk edecek ya da sansür isteklerine boyun eğecek” öngörüsünü dile getirdi.

Öte yandan, Sansür Kurulu’nun hazırlayacağı taslağı 1 Ekim’de Meclis’e sunacağını belirttiği yazısında Yarkadaş, bugün düzenlenecek toplantıda sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilcilik açması konusunun yanı sıra ‘yalan haber’in kriterlerinin ne olacağının da ele alınacağına işaret etti.

“Sanırım yasaya en çok itiraz edilecek yan tam da burası… Evet; ‘yalan’ haberin kriteri ne olacak? Ve bu kriter neye göre belirlenecek?” diyen Yarkadaş, şunları kaydetti:

“Örneğin bir kişi, ‘Ekonomi çok kötü ve geçinemiyorum’ dediğinde ne olacak? O kişi hakkında ‘Yalan söylüyor’ diye dava açılabilecek mi? İktidar TÜİK’e hazırlattığı ‘resmi’ verileri mahkemeye sunup ‘Bu kişi yalan söylüyor. Türkiye’de kişi başı milli gelir 10 bin doların üstünde… Bu yüzden dezenformasyon yapıyor’ derse ne olacak?”

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