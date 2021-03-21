Barış Yarkadaş: Gergerlioğlu abdest alırken gözaltına alındı; bu böyle gitmez!

CHP'li Barış Yarkadaş, milletvekilliği düşürülen ve Anayasa Mahkemesi kararı gelinceye kadar TBMM'de Adalet Nöbeti'ni sürdüreceğini açıklayan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun abdest alırken gözaltına alındığını söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yarkadaş "HDP'li Ö. Faruk Gergerlioğlu, Nevruz Bayramı sabahı, Meclis'te abdest alırken gözaltına alındı. AKP, Bahçeli'nin talimatlarını sektirmeden uyguluyor. Meclis koridorlarına polisi yığan AKP, bir gün daha iktidarda kalabilmek adına Türkiye'nin geleceğini yok ediyor. Bu böyle gitmez!‬" dedi.