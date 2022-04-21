Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, “Geçmişte Erdoğan’a uygulanan yöntemler, şimdi İmamoğlu için devreye sokuluyor” diye yazdı.

Ankara kulislerine hakim olan bir kaynağının, “Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak durmadığı için, onunla doğrudan çok fazla uğraşamıyorlar. Ancak Ekrem İmamoğlu’nun aday olacağını düşünüyor ve bu yüzden etkisiz hale getirmek istiyorlar. Çünkü ciddi bir rakip olarak görüyorlar” dediğini aktaran Yarkadaş, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret etmek suçlamasıyla açılan davayı hatırlattı.

“Aklıma Recep Tayyip Erdoğan’ın hapse atılma süreci geldi” diyen Yarkadaş, şunları kaydetti:

“Cezaevine gireceğini bir basın toplantısında benim verdiğim belgeden öğrenen Erdoğan da bu tür davalarla karşı karşıya kalmıştı. Geçmişte Erdoğan’a uygulanan yöntemler, şimdi İmamoğlu için devreye sokuluyor. Kaynağımın espriyle söylediği söz, sanırım gerçek oluyor ve Ekrem İmamoğlu adeta cumhurbaşkanı olmaya ‘zorlanıyor.’”

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