Barış Yarkadaş: Erdoğan, yarın grup konuşmasında Süleyman Soylu'ya destek veren bir konuşma yapacak

Gazeteci Barış Yarkadaş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin olarak; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun pazar günü Saray'da 1.5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Erdoğan'ın yarın partisinin grup toplantısında Soylu'ya destek verecek bir açıklama yapacağını ileri sürdü. Yarkadaş, Sedat Peker'in Hadi Özışık'la konuşma kaydını yayınlamasının ardından Erdoğan'ın 'Soylu'ya destek' kararının değişebileceğini söyledi.

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu programda AKP kulislerinden aldığı bilgileri paylaştığını belirterek şöyle konuştu:

"Kamuoyu günlerdir Süleyman Soylu günlerdir ne yapacak? Recep Tayyip Erdoğan acaba nasıl bir tavır gösterecek? Diye merak ediyordu. Ben bugün AKP kulislerinde dolaştım. Önemli bir bilgiye ulaştım. Bu bilgi de şu ana kadar medyaya yansımış değil. Recep Tayyip Erdoğan pazar (16 Mayıs 2021) akşamı Marmaris'ten tatilden Ankara'ya dönüyor. Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan o da Ankara'ya dönüyor. Süleyman Soylu da pazar günü Ankara'ya çağırılıyor.

AKP kulislerinden edindiğim bilgiye göre Tayyip Erdoğan, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Süleyman Soylu 1,5 saat yüz yüze görüşüyorlar.

Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına ilişkin düşüncelerini dile getiriyor. Çok ayrıntı tabi öğrenemedim. Süleyman Soylu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından ertesi sabah Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Akşam saatinde yapılan o görüşmenin ardından Soylu'nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu da bir açıklama yaptı. "Evim 1,5 milyonluk değil, 800 bin TL" diye.

Yarın da Erdoğan'ın grup konuşmasında Süleyman Soylu'ya destek veren bir konuşma yapacak."

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