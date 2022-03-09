Barış Yarkadaş: Bir istasyondaki kasiyer arkadaş "mazot ve benzin ay sonunda 28 TL olacak" dedi

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası akaryakıta gelen peş peşe zammın ardından mazot benzinin ay sonunda 28 liraya ulaşacağını iddia etti.
Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir akaryakıt istasyonu çalışanı ile yaptığı diyalogu yazdı.
Yarkadaş, şunları kaydetti:
"Az önce bir istasyona girerek mazot aldım. Kasiyer arkadaşa 'Yarın da zam var mı?' diye sordum. Gülümsedi, 'Her gece var' dedi. Ardından da ekledi: 'Shell’den bize her gün gelen bir liste var. Bu listeye göre, mazot ve benzin ay sonunda 28 TL olacak' ifadesini kullandı."