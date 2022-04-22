Barış Yarkadaş: Ankara'da boşaltılan banka binaları kime peşkeş çekilecek?

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nün hangi ihtiyaç veya zorunluluktan dolayı İstanbul’a taşındığını sordu. Yarkadaş, boşaltılan binaların akıbetini irdeledi.

Çalışanların İstanbul’a taşınmaya zorlandığını belirterek diğer seçenekleri ise eleştiren Yarkadaş, “Türk kamu idaresi ve kamu bankacılığı tarihinde böyle bir zulüm görülmedi!” dedi.

“Bir ülkenin tüm finans kuruluşlarının İstanbul’a taşınmasının yaratacağı güvenlik açığı ve mali riskler hiç mi hesap edilmiyor?” diyerek siten eden Yarkadaş, bu taşınmanın neden yapıldığını şu sözlerle irdeledi:

“Acaba; Kalyon İnşaat’a yaptırılan bu yeni bina da mı “garantili ödeme” kapsamında? Bu ısrarın ve inadın sebebi nedir?

Bir başka soru ise şu: Başta Merkez Bankası olmak üzere diğer kamu bankalarının genel müdürlükleri de İstanbul’a getiriliyor. Bu bankaların Ankara’daki binaları ne için kullanılacak ya da kimlere peşkeş çekilecek?”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.