Barış Yarkadaş: Akşener verdiği sözü tutacak mı?

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, 2019 yılında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya verdiği, 100 bin imzayı tamamlaması durumunda, “milletvekili adaylarını üyelerin katılacağı ön seçimle belirlemek” sözünü hatırlattı.

Yarkadaş, “Bu sözün üzerinden 4 yıl geçti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada ‘100 bin üye hedefini yakaladıkları’nı açıkladı. Böylece, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı o gün verdiği sözü tuttu. Şimdi sıra Akşener’de… Bakalım Akşener sözünün arkasında mı duracak, yoksa tüm milletvekilli adaylarını diğer partilerde de olduğu gibi kafasına göre mi belirleyecek?” diye sordu.

Yarkadaş devamına şu görüşlerini aktardı:

“Tabii bu da bizim demokrasimizin bir garabeti… En temel hakkın kullanımı bile genel başkanların keyfine bağlı… Oysa ki; çağdaş tüm demokrasilerde, bırakın milletvekilini, genel başkanları da belediye meclis üyelerine de partinin üyeleri seçer… Bizim bu demokratik standardı yakalayabilmemiz zor. Güya muhalefetteki tüm partiler ‘Başkanlık’ sistemine karşı ama tüm genel başkanlar partilerini ‘Başkanlık’ modeli ile yönetmekten ve tek başlarına karar almaktan hayli memnunlar…”

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