Barış Yarkadaş: Akşener kendisini ziyaret eden iş insanlarına “Kılıçdaroğlu kimi işaret ederse biz sonuna kadar onu destekleyeceğiz” dedi

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisini ziyaret eden iş insanlarına cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu açılında “Kılıçdaroğlu kimi işaret ederse biz sonuna kadar onu destekleyeceğiz” dediğini ifade etti.

Akşener’le görüşen iş insanlarından biriyle konuştuğunu söyleyen Yarkadaş şunları kaydetti:

“Sohbet esnasında, CHP’nin tarihsel kimliğine ve önemine de vurgu yapan Akşener, ‘CHP çok büyük parti. Biz henüz yeniyiz. CHP adeta Koç Holding gibi…’ diyor. Ardından ise gülerek, ‘Şimdi Koç Holding’in başını da ağrıtmayalım. Belki doğru bir örnek olmadı. CHP büyük parti…’ diyerek sözlerini düzeltiyor.

Tabii burada Akşener, KOÇ örneğini verirken, CHP’nin ‘köklü, güçlü ve birikim sahibi’ olduğuna vurgu yapıyor. Ancak sohbetin en önemli kısmı, sanırım Akşener’in ilk kez ve açıkça ‘Kemal Bey kimi isterse onu destekleyeceğiz’ demesi… Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin katı tutumunu yumuşatmış gibi görünüyor.

Konuştuğum İYİ PARTİ kurmayları ise bu pozisyon değişikliğini ‘Sayın Kılıçdaroğlu adaylık konusunda ısrar ederse, bunun siyasi sorumluluğunu CHP ve kendisi üstlenir’ şeklinde yorumluyor. İYİ Partililer, bu sözleriyle ‘Sorumluluk almayız’ mesajı veriyor.”

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