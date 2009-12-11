'Barış ve kardeşlik için DTP'yi kapatmayın'

T24 - Aydın, yazar ve sanatçılardan oluşan bir grup, Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) kapatılmaması için bir araya geldi. Kendilerine, 'DTP Kapatılamaz İnisiyatifi' adını veren grup, Anayasa Mahkemesi'ni DTP'nin kapatma davasını reddetmeye çağırdı.



Zaman gazetesinin haberine göre aydınlar, DTP'nin kapatılmasının Kürt açılımına vurulacak en büyük darbe olacağı belirtirken, alınacak olumsuz bir kararın Kürtleri bütünüyle siyasetin dışına iteceğine dikkat çekti. Oya Baydar, Lale Mansur, Zeynep Tanbay, Hakan Tahmaz ve Gençay Gürsoy gibi 'İnisiyatif' üyeleri ile birlikte diğer birçok aydın, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



Oya Baydar (Edebiyatçı): Siyasal demokrasinin sınırlarının kısıtlanması değil genişlemesi için, demokratik barışçıl umutlarının körelmemesi için DTP kapatılmamalıdır. Barış için, adalet için, kardeşlik için DTP'ye dokunmayın.



Lale Mansur (Sanatçı): Eğer Anayasa Mahkemesi DTP'yi kapatacak olursa tek legal görüşülecek taraf kapatılmış olacaktır. Bu 11 kişi bilsin ki, bugünden itibaren akacak kan onların eline bulaşacak, onlar yüzünden akmış olacak.



Zeynep Tanbay (Sanatçı): DTP kapatılacak, peki seçmenleri kapatılabilecek mi? Ben bunlardan biriyim, beni de kapatabilecekler mi? Artık bu ilkelliğe son verilmeli. Bu 11 kişi, tarih karşısında yargılanacaktır.



Hakan Tahmaz (Barış Meclisi kurucusu): Anayasa Mahkemesi demokratik çözüm sürecinin önünü açmak için DTP'yi kapatmasın. Siyasi aktörlere de çağrı yapıyoruz, milliyetçiliğe teslim olunarak bu süreç ilerletilemez. Bunu küçük çıkarlara heba etmeyin.



Gençay Gürsoy (TTB Başkanı): Barışın pamuk ipliğine bağlı olduğu bugünlerde kim tarafından olursa olsun atılan her kurşun ihanet anlamı, sabotaj ve provokasyon anlamı taşır. Bu, DTP'nin kapatılması için de geçerlidir. DTP'nin kapatılması, Türkiye'yi kaosa sürükler.



Prof. Dr. Doğu Ergil: Demokratik ülkede parti kapatılmaması gerekir. Kriter şiddeti övmekse o halde MHP'yi de kapatalım. Çünkü onlar da 'Dağa çıkarız.' dediler. DTP dağ ve sokak arasında kalmış. O yüzden işlevsiz. Kapatılmasının siyasi etkisi çok olmaz ama psikolojik etkisi olur. Kürtlerin mağduriyet duygusuna imkan vermiş olur. Onlar "Biz siyasetin dışına itildik şimdiye kadar, bundan sonra da itileceğiz." şeklinde düşünmelerine neden olur. Yasadışı siyaset yapma yöntemi yani silahlı siyaset yöntemi devam ediyor düşüncesini haklı çıkarır.



Gültekin Avcı (Eski Cumhuriyet Savcısı): DTP'nin kapatılması, hukuki açıdan doğru bir karar olsa da siyasal açıdan birtakım sıkıntılar doğuracaktır. Demokratik açılım sürecinde en hassas davranması gerekenlerin başında DTP vardı. Ama maalesef DTP'den bu hassasiyeti göremedik. DTP'nin kapatılması terör olaylarını yer yer artırabilir ve şaşırtıcı bir sonuç olmaz.



Ümit Kardaş (Emekli Hakim Albay): Venedik kriterlerine göre şiddetin odağı olan partiler kapatılabilir. Ancak Türkiye'de çok özel bir durum var. Ortada Kürt sorununu çözmeye yönelik başlatılan bir açılım var. Eğer DTP kapatılırsa açılım da sona erer. Çünkü devletin karşısındaki muhatap olarak sadece PKK kalır. Bu da çözümün önünü tıkar. DTP'nin de birçok hatası oldu. Ancak her şeye rağmen DTP'yi kapatmak daha büyük bir hata olur.



Şenol Kaluç (LDT Alevi Bektaşi Araştırmaları Merkezi Direktörü): Şimdiye kadar Kürt meselesine duyarlı 10'a yakın parti kapatıldı. O partiler kapatılmasaydı Kürtler doğru düzgün siyaset yapmayı becerebilirdi. Kapatılırsa şiddet yanlıları kazançlı çıkmış olur. KCK ve faili meçhul davalarının üstüne gidilmeyince DTP içinde tefrika derdi olan grup güçlendi. Partinin kontrolünü ele geçirmek istiyorlar.



Kamil Uğur Yaralı (Hukukçular Derneği Başkanı): Anayasa Mahkemesi şimdiye kadar verdiği çok sayıda kapatma kararıyla Türkiye'yi parti çöplüğüne çevirmiştir. Kapatılan partiler sonradan başka isimlerle siyasi hayata devam ettiği için kapatmanın manası kalmamıştır. Olayların demokratik açılımın yapılmaya çalışıldığı bir döneme rast gelmesi enteresandır. DTP'nin kapatılması bu girişimleri baltalayacaktır. Partinin bu süreci tetikleyici tavrını da anlamak mümkün değildir.



Nazlı Ilıcak (Sabah Gazetesi yazarı): Meselenin hukuki olduğu kadar siyaseten de bir karşılığı var. Temsil gücü olan bir partinin kapatılması büyük sorunlar doğurabilir. Venedik kriterlerinin göz önünde bulundurulması gerekir. PKK'ya karşıt bir tavırları olmasa da kapatılmaması gerektiğini düşünüyorum.



Mehmet Altan (Star Gazetesi yazarı): PKK'ya yakın duran kimi kişilerin de DTP'nin kapatılmasına yönelik beyanlarını görüyoruz. Sanıyorum ki PKK'nın stratejisi DTP'yi kapattırarak demokratik bir zeminde bölgenin temsilini engelleyip yok etmek. Eğer DTP kapatılırsa, PKK tek unsur olarak bu konuda yalnız kalır. Bu da meseleyi daha da çözümsüz hale getirir.



Ali Bayramoğlu (Yeni Şafak Gazetesi yazarı): Bütün koşullar DTP'nin kapatılması yönünde oluştu. Sokaklarda terörist eylemlerde çocukların kullanılması ve birtakım şiddet olayları bununla irtibatlandırıldı. En son Tokat hadisesi de Öcalan'ın varlığıyla ilişkilendirilerek üstlenildi. Buradan anlıyoruz ki, DTP'nin kapatılmasını PKK da istiyor. Bütün bunlara rağmen, DTP'nin kapatılmaması gerektiğini düşünüyorum. Siyaset yolunun kapatılmaması gerekir.



Altan Tan (Yazar): DTP kapatılırsa siyaset daha da gerginleşir. Ayrıca DTP'liler, aralarından birinin siyasetten men cezası alması halinde toplu halde parlamentodan ayrılacaklarını açıkladı. Böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda ara seçim olur, bu da ayrı bir gerilime neden olur. Bu saatten sonra Türkiye türbülansa giren uçağa benziyor.