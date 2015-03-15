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'Barış Treni'ne Kırıkkale'de saldırı girişimi

Kırıkkale'de Ülkü Ocakları üyesi bir grup çözüm sürecine sivil toplum desteği sağlamayı amaçlayan Barış Treni'nin geçişi sırasında gösteri yapan bir grup, masaları devirerek, kırmak istedi

15 Mart 2015 19:47

Çözüm sürecine sivil toplum desteği sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 10 ili gezerek Diyarbakır'a ulaşacak olan 'Barış Treni'nin Kırıkkale durağında olaylar çıktı. Gösteri yapan bir grup, masaları devirerek, kırmak istedi.

Erhan Göğem'in DHA'da yer alan haberine göre, 'Barış Treni' heyetinin Kırıkkale durağında olaylar çıktı. Tren istasyonundaki karşılama sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda davul-zurna eşliğinde halay çekilirken, kurulan çadırda çözüm sürecine yönelik imza kampanyası başlatıldı. Bu sırada gelen MHP 'li ve Ülkü Ocakları üyeleri, 'Apo'ya hiç kimse sahip çıkamaz' diyerek çadırı ve içindeki masaları devirerek kırmak istedi. Polis gruba engel olurken Atatürk Anıtı önünde Türk bayrağı açan Abdurrahman Keskin polis tarafından gözaltına alınınca gerginlik tırmandı.

Grup, arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto ederken olay yerine gelen MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu yaptığı açıklamada, "Ülkemizde Türk bayrağını açan gözaltına alınıyorsa, bizim söyleyecek hiçbir şeyimiz kalmamıştır. Ama herkes şundan emin olsun ki, bayrağımız hiçbir zaman yere düşmeyecektir. Türk milliyetçileri bu bayrağı kanının son damlasına kadar savunacaktır" dedi.

Ülkü Ocakları Başkanı Serkan Tunçbilek da yaptığı açıklamada, "Kırıkkale, Türkiye'nin en çok şehit vermiş vilayetidir. O imzayı orada verdirmeyiz" diye konuştu. 

Bir süre sonra serbest bırakılan Abdurrahman Keskin, elindeki bayrakla meydana doğru yürüyerek tepkisini devam ettirdi. 

 

Vali: Küçük olaylar oldu 

 

Olaylar sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Kırıkkale Valisi Ali Kolat, "Diyarbakır'a giden Barış Treni çeşitli illerden geçerek bazı illerde panel düzenleyerek ağaç dikiyorlar. 'Kırıkkale'de ufak bir etkinlik yapabilirsiniz' dedik. Küçük olaylar oldu. Seçim süreci olunca herkes fırsatı, ortamı değerlendirmek istiyor. Bazı gruplar protesto etti. Bu süreci destekleyen var, desteklemeyen var. Ama bütün amacımız; kardeşlik, birlik, huzur ve güvenlik içerisinde barış ortamının sağlanması ve sürdürülmesidir" dedi.'Barışa Bak Platformu' sözcüsü 

Cengiz Algan Kırıkkale Garı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çalışmalarının gayet iyi devam ettiğini belirterek, Kırıkkale'nin dördüncü durakları olduğunu söyledi.

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