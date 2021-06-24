Barış Terkoğlu: Ya eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Alzheimer babasına "sağlıklı" raporu alıp evini üstüne geçirdi, ya da evindeki tedaviyle babasının hastalığını yendi!

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş'ün, 2014 yılında Alzheimer teşhisi konan babası İsmet Gümüş'e, 2016 yılında "'iyi ilişkileri'nin olduğu bir hastaneden sağlık raporu aldığını" yazdı. Terkoğlu, Gümüş'ün aynı gün imzalanan bakım sözleşmesiyle babasının evini kısa sürede üstüne geçirdiğini de belirterek, "Ya eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Alzheimer babasına 'sağlıklı' raporu alıp evini üstüne geçirdi, ya da evindeki tedaviyle babasının hastalığını yendi!" dedi.

Terkoğlu, yazısında, eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş'ün ünlü bir hastanenin yönetim kurulu başkanı olduğunu hatırlattı.

Terkoğlu, Gümüş'ün babasına 2013'te demans, 2014'te de Alzheimer teşhisi konulduğuna dair raporları incelediğini söyleyerek, "2015 ve 2016 yılındaki raporlarda da baba Gümüş için hep Alzheimer teşhisinin konduğu yazıyor. Bulunduğu şehirden bile habersiz olduğu, hastaneye neden geldiğini bile bilmediği görülüyor" bilgilerini paylaştı.

Terkoğlu, şöyle devam etti:

"Önümde Beyoğlu 13. Noterliği’nde 26 Ağustos 2016 tarihinde imzalanmış bir “bakım sözleşmesi” bulunuyor. Bir cuma günü imzalanan sözleşmenin bir tarafı baba İsmet Gümüş, öbür tarafı oğul Eyüp Gümüş. Bir anda aklı yerine gelen baba, oğluyla “ölünceye kadar bakım sözleşmesi” yapmaya karar vermiş.

Diyeceksiniz ki nasıl olur da Alzheimer hastası biri böyle kompleks bir karar verebilir? Zira Alzheimer biriyle, böyle bir sözleşme suç. Bir de ne görelim Sağlık Bakanı Müsteşarı Eyüp Gümüş, “iyi ilişkileri”nin olduğu bir hastaneden babası için aynı gün (26 Ağustos 2016) bir sağlık raporu almış. Raporda şu yazıyor: “Bugünkü haliyle fiili ve kavli tasarrufa ehil olduğunu bildirir hekim kanaat raporudur.”

Meğer yıllardır Alzheimer olan, yakın zamanda da raporu bulunan baba, bir sabah uyanmış. Kendisine bakmaya karar veren Sağlık Bakanlığı Müsteşarı oğlunun sayesinde bir anda iyileşmiş! Yetmemiş, o gün kendisine bakması karşılığında kıymetli evini oğluna vermiş! Tabii oğul Gümüş de babasının kararına “saygı duyarak” evi kısa sürede üstüne geçirmiş.

Ortada iki ihtimal var. Ya eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, elinin altında bulunan kamu gücü sayesinde, Alzheimer teşhisi konan babasına “sağlıklı” raporu alıp evini üstüne geçirdi! Ya da evinde yaptığı “mükemmel” tedaviyle babasının Alzheimer hastalığını kısa sürede yendi!

Devletin en tepesine kadar iletilen şikâyetlerle büyüyen dosya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önüne kadar geldi. Sonunda Sağlık Bakanı, Eyüp Gümüş’le ilgili “soruşturma izni yoktur” yazısının altına imza attı. Bakan Koca, böylece ikinci ihtimale daha yakın olduğunu ortaya koymuş oldu!