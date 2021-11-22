Cumhuriyet yazarı Terkoğlu, Şenyaşar ailesini yazdı: Kaynaklarım AKP'li Fakıbaba’nın tehdit edildiğini söyledi, kendisinin verdiği yanıt çok ilginçti

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Urfa'nın Suruç ilçesinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınlarının saldırısı sonucu Şenyaşar ailesinden 3 kişinin hayatını kaybetmesini olayına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, AKP Urfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile yaptığı görüşmeye yer verdi.

Terkoğlu, Fakıbaba'nın "Evet, ben olayın ilk günü terör demiştim. Beni yanılttılar. Olaylardan üç gün önce ben de Şenyaşar Ailesi’ni ziyarete gitmişim. Beni çok iyi karşılamış, uğurlamışlar. Olaydan sonra bunların fotoğraflarını görünce açıklamamın yanlış olduğunu anladım. Hemen Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Ona bunun bir terör hadisesi olmadığını anlattım. Şenyaşar Ailesi’nden de başsağlığı dilemesini istedim. Yani ben sadece 3 buçuk yıl sonra değil, ilk günlerden beri olayın iç yüzünü devletin en tepesine kadar anlattım" ifadelerini aktardı.

"Urfa’da konuştuğum kaynaklar Ahmet Eşref Fakıbaba’nın bu grup tarafından tehdit edildiğini, hatta evinin basıldığını söylediler. Bu iddiayı sormak için Fakıbaba’yla ikinci kez konuştum. Verdiği yanıt çok ilginçti" diyen Terkoğlu, Fakıbaba'nın "Bu soruya şimdi yanıt vermek istemiyorum. Her şeyin bir zamanı var. Ben Allah’tan başka kimseden korkmam. Ama Urfa’da siyaset zordur. Çakalların ayağına basarsanız tehdit ederler tabii. Aşiretiniz yoksa, sıradan bir kişiyseniz tehdit alırsınız. Ama şimdi bunu konuşmak istemiyorum" dediğini söyledi.

Terkoğlu, konuya ilişkin olarak ayrıca şunları yazdı:

"İçişleri Bakanı’nın da aralarında bulunduğu Hükümet yetkililerinin o günkü 'terör' açıklaması halen arşivde duruyor. Anadolu Ajansı’nın 'Suruç’ta AK Partililere Saldırı” diye duyurduğu hadisenin ardından; Süleyman Soylu, “Türkiye'de kimse PKK ağzıyla siyaset yapamaz. Bu kadar basit, yaptırmayız' demişti. Bugün, saldırının AKP milletvekili destekli bir çetenin katliamı olduğu ortaya çıktı. Hükümetten özür açıklaması gelmediği gibi, 3 buçuk yıldır hastanede yaşananların iddianamesi yazılamadı. Şüphelilerin telefon dinleme tutanakları ise, arkasına siyaseti almış saldırganların, 'bize bir şey olmaz' güvencesi ile hareket ettiğini gösteriyor.

Yarın ne getirir bilinmez… Ancak Türkiye’yi son yıllarda zehirleyen siyaset destekli çeteler ile hesaplaşma olacak ise, bunun en kritik ayaklarından biri Urfa’da yaşanacak. Devletin gücünü arkasına alarak terör uygulayanlardan hesap sorulmadan da kimsenin hakkını helal etmeyeceği açık."

TIKLAYIN - Şenyaşar ailesine saldırıya ilişkin yeni görüntüler: Kayıtlardaki kalaşnikoflu saldırgan dosyada yok

TIKLAYIN - AKP'li Fakıbaba: Şenyaşar ailesine terörist dediğim için utandım