Barış Terkoğlu: Emekli askeri hâkim Üçok hakkındaki koruma kararı, bakan yardımcılarıyla ilgili FETÖ açıklamasından sonra kaldırıldı

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, kendisine bilgi notu geldiğini belirterek, Milli Savunma Bakanı yardımcılarından Muhsin Dere'nin ByLock kullanıcısı, Yunus Emre Karaosmanoğlu, ABD Elçiliği’nin güvenilir irtibatı olduğunu öne süren Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok hakkındaki koruma kararının kaldırıldığını yazdı.

Terkoğlu yazısında "Türkiye’nin son döneminde trafikte bile ayrıcalıklı olanlar, korunanlar, çakarlılar tuhaflaştı. Ama bu kadar değil, bir de korunması gerektiği halde korunmayanlar var" diyerek, Ahmet Zeki Üçok'un Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'a yaptığı açıklamalar sonrası hakkındaki yakın koruma kararının kaldırıldığını belirtti.

Terkoğlu yazısında şunları kaydetti:

"Daha önce bu sayfalarda Milli Savunma Bakanı’nın dört yardımcısına dair iddiaları okumuştunuz. Barış Pehlivan birinin FETÖ soruşturmasında adının nasıl geçtiğini, öbürünün Türkçe Olimpiyatları’nda Fethullah Gülen şiiri okuyuşunun hikâyesini anlatmıştı. TSK’deyken FETÖ’ye soruşturma açan Ahmet Zeki Üçok da 8 Şubat’ta konuştu. O da 3. bakan yardımcısının hakkındaki ByLock iddiasını, 4. yardımcının da ABD kriptolarındaki yerini anlattı. Üçok, savcılığa elindeki belgeleri de verdi.

'Mevzu nereye gider' derken, ilginç bir olay yaşandı. Hayır, Bakan yardımcısının dava açmasından söz etmiyorum. O beklenen bir şeydi. Üçok’un açıklamalarından birkaç gün sonra, 17 Şubat’ta, İçişleri Bakanlığı’nın Merkez Koruma Komisyonu toplantı yapmıştı. Toplantı sonucu Üçok’a şöyle tebliğ edilmişti:

'Hakkınızda, ‘yakın koruma kararının kaldırılmasına’ şeklinde karar verilmiş, alınan komisyon kararı Bakanlık Makamının Oluru ile kesinleşmiştir.'

Ahmet Zeki Üçok, TSK’de askeri yargı görevlisiyken FETÖ’yü soruşturması nedeniyle kumpasa uğramış, yıllarını hapiste geçirmiş, çıkınca da FETÖ aleyhinde çalışmaya devam etmişti. Ahmet Hakan’ın 5 Nisan 2016 tarihli, yani darbeden üç ay önce yaptığı Üçok röportajı önümde duruyor: 'Ordu içindeki Fethullahçı general ve albayları isim isim biliyorum.' Üçok’un verdiği isimler üç ay sonra darbeye kalkıştı. Haliyle devlet, FETÖ’nün açıktan da tehdit ettiği Üçok’u koruma kararı almıştı.

Bu sadece bir örnek. Üçok’a sordum, FETÖ tespitlerine dair bugüne kadar kurumlara tam 22 dilekçe vermişti. Ama hiçbirinin ardından bunlar yaşanmamıştı. Gelgelelim, bakan yardımcılarına dokununca birkaç gün sonra 'katli vacip'e dönüşmüştü."