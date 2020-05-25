Barış Terkoğlu: Ekonomiden memnun olanlar, devlet ihaleleriyle zenginleşmeye devam eden sınıf

Libya'da şehit olan MİT mensubu haberini yapan Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Silivri Cezaevi'nde kaleme aldığı yazıda, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda iki yılını tamamlamak üzere olduğunu belirterek, "O gün dolar 4 lira 53 kuruştu. Bugün 6 lira 80 kuruş. Yüzde 50 arttı. Yani Türk parası yüzde 33’den daha fazla değer kaybetti. Artık aynı parayla 300 dolar yerine 200 dolar alabiliyorsunuz.

O gün avro 5 lira 34 kuruştu. Bugün 7 lira 46 kuruş. Yani Türk parası avro karşısında yüzde 28’den fazla değerini yitirdi. O gün borsa 99.252 puanda idi. Bugün neredeyse aynı durumda, 103.024 puanda. Dolar bazında borsa endeksi ise geriledi, 9 Temmuz 2018’deki 19.394 seviyesinin çok altında, bugün 15.126 seviyesinde." diye yazdı.

Barış Terkoğlu, Berat Albayrak'ın yapılan yardımları açıklarken, milyonlarca insanın bin liralık yardıma muhtaç hale geldiğine işaret ederek, "Bu tablodan tek memnun olan ise devlet ihaleleriyle zenginleşmeye devam eden sınıf. Hasta garantili hastanelere, araç garantili otoyollara ödemeler doların artışı ile katlanarak büyüyor.

Toplumun azınlığını zenginleştirmeye, milletin çoğunluğunu yoksullaştırmaya yarayan kötü yönetimi insanlar rakamlarla değil ama belli ki hayatın içerisinde acı bir şekilde yaşayarak öğreniyor. Savcılık sopaları ile yapılan operasyonlar ya da muhalif medyaya kesilen cezalar, bu rahatsızlığın bir dönüşüme yol açmaması için yapılan pansumandan başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

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