Barış Terkoğlu: Bize ulaşan bilgiler suikastçıların tespit edildiği ve engellendiği yönünde

Gazeteci Barış Terkoğlu, Odatv'de yer alan "İmamoğlu’na suikast" haberininin detaylarını Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman Siyaset programında anlattı. Terkoğlu, suikastçilerin engellendiğini ileri sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik IŞİD militanlarınca suikast hazırlığı yapıldığı haberine ilişkin OdaTV Sorumlu Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bir süre önce Ekrem İmamoğlu'nun korumaları, daha yüksek güvenlik için uyarılıyorlar. Bunun nedeni de güvenlik birimlerine IŞİD'in İmamoğlu'na yönelik bir suikast planladığı istihbaratı ulaşıyor. Bu bilginin varsayım olmadığı, gerçekten de hazırlanan insanlar olduğu açığa çıkarılıyor. Böylelikle suikast önleniyor."

"Suikastçiler engellendi"

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Gürkan Hacır'ın suikastçiler yakalanıyor mu sorusuna yanıt veren Terkoğlu; "Bununla ilgili bilgileri güvenlik güçleri yanıtlar ancak bize ulaşan bilgiler, suikastçıların tespit edildiği ve engellendiği yönünde" dedi.

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