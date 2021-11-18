Barış Terkoğlu: AKP’lilerin utandıran 'terör' eylemi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, 14 Haziran 2018 yılında Şanlıurfa'da AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında öldürülen 4 kişiden 3'ünün Yıldız'ın düşman bildiği ailenin üyeleri olduğunu, Anadolu Ajansı'nın olayı "Suruç'ta AK Partililere silahlı saldırı" verdiğini yazdı. AKP'li Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yaşananların "terör" olarak nitelendirilmesinden utandığını hatırlatan Terkoğlu, "Duyduğuma göre Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de Cumhurbaşkanı’yla görüşmüş ve affını istemiş. Erdoğan’ın “Görevde kal” emriyle tekrar koltuğuna oturmuş." ifadelerini kullandı.

Barış Terkoğlu, adliye önünde 245 günden bu yana adalet nöbetinde olan anne Emine Şenyaşar'la görüşmesini "Saldırı işyerinde başlayıp hastanede devam ediyor. Ama iki dosyayı ayırdılar. Sadece dükkândaki olaylar için dava açtılar. Orada da suçlu biz gösterildik. Saldıranlardan sadece biri ‘tahrik altında öldürmek’ten 18 yıl yedi. Diğerleri yatarı olmayan sembolik cezalarla bırakıldı. Vekilin adı bile geçmedi. Onun ağır silahlarla görülen Şükrü Yıldız gibi yakınlarına dava açılmadı.

Hastanedeki saldırının iddianamesiyse 3.5 yıldır yazılamadı. Dosyaya gizlilik kararı kondu. Tek bir kişi bile tutuklanmadı. Dosyaya bugüne kadar bakan 8 savcı gitti. Dosya, 9. savcının elinde." sözleriyle köşesine taşıdı.

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