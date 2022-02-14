Barış Terkoğlu: 28 Şubat davası 10 yıl sürdü; tankların komutanı, 'anlatmak istiyorum' dedi, ne Fethullah yargısı ne 'Ak yargı' kabul etti!

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, 28 Şubat davasında Sincan tanklarının komutanı dönemin Kurmay Yarbayı Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan'ın ifadesine yer verdiği yazısında, "Koca dava görüldü, serüveni 10 yıl sürdü. Yıllardır konuştuğumuz tankların komutanı, 'anlatmak istiyorum' dedi. Ne Fethullah yargısı ne 'Ak yargı' kabul etti!" ifadesini kullandı.

Terkoğlu'nun aktardığına göre Çalışkan, tankların neden yürütüldüğüne ilişkin olarak, “Bu intikalin maksadı, ‘GESAP planları’ dediğimiz, genel savunma planları kapsamındadır. 4. Ana Jet Üssü Komutanlığı’nın konuşlandığı Akıncı Ana Jet Üssü’ndeki NATO’ya tahsisli hava üssünün, teröristler tarafından baskına, sabotaja maruz kalma ihtimaline karşı yapılır. İcra edilecek bir savunma harekâtının takviye zırhlı birlik kuvveti olarak, benim tabur komutanı olarak görev yaptığım taburun bir bölük timi görevlendiriliyor idi" dedi.

Çalışkan, “60’lı yıllardan beri, 4. Ana Jet Üssü’nün NATO’ya tahsisli kuvvet olmasından kaynaklı, iki yılda bir yapılan, NATO tatbikatlarının da aynı zamanda bir parçasıydı." ifadesini kullandı.

Çalışkan, “28 Şubat davasının başladığı ilk yıllardan itibaren, bu taburun komutanı olmam nedeniyle müracaatta bulunmuş olmama rağmen, bu davayla ilgili tanık ya da müdahil olarak çağrılmadım. En son, 2 Nisan 2021 tarihinde, saat 11.20’de, Yargıtay’da bu davanın görüşülme aşamasında, 16. Ceza Dairesi’ne de dilekçe ile başvurarak tanık olarak ifade vermek istediğimi belirttim. Dilekçemin yazılı olarak incelemeye alınıp alınmadığını dahi bilmiyorum" dedi.

Terkoğlu, "Yani koca dava görüldü, serüveni 10 yıl sürdü. Yıllardır konuştuğumuz tankların komutanı, 'anlatmak istiyorum' dedi. Ne Fethullah yargısı ne 'Ak yargı' kabul etti!" yorumunu yaptı.

Çalışken, güzergâhın 20-25 Ocak arasında netleştiğini söylerken, Terkoğlu, "Anlattığına göre, söz konusu güzergâh hem Emniyet’e hem Jandarma’ya bildirilmiş, yol boyunca güvenlik önlemi alınması istenmişti" dedi.

Terkoğlu, "Sincan’daki tiyatroya karşı tanklar sokağa çıkmamıştı. Tanklar yürüme hazırlığındayken, Sincan’daki terör tiyatrosu gerçekleşmişti. Haliyle, tankların yürüyüşünün, darbe hazırlığıyla alakası yoktu. Belki Sincan’daki tiyatro, tankların geçeceğini bilenler tarafından denk getirilmiş olabilirdi" görüşünü savundu.

Terkoğlu, "Yıllardır, 28 Şubat dedik, Sincan dedik, tanklar dedik ama 'bu tankları yürüten komutan kim, neden mahkemede konuşmuyor' demeyi unuttuk! 28 Şubat’ta Türkiye’nin yeni yolunun haritasını açıklayacaklar, AKP ya da FETÖ döneminin belirgin renginin 'hukuksuzluk' olduğunu unutmamalı" düşüncesini dile getirdi.