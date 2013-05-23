Barış sürecine destek yüzde 84'e yükseldi

Uluslararası Kültürel Araştırmalar Merkezince (UKAM) Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 13 ilde 2 bin 985 kişi ile "Kürt Sorunu ve Çözüm Süreci Algı" araştırması yaptı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 13 ilde 2 bin 985 kişiyle yüz yüze görüşüldüğü ankette, sürece inanların oranı yüzde 83. Hükümeti samimi bulanların oranı ise yüzde 68.35.

2 bin 985 kişiyle yüz yüze görüşüldü



Dicle Üniversitesi (DÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhan Kaya ve Yrd. Doç. Dr. İlhan Gültekin ile Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Aydın, Liluz Otel'de düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Doç. Dr. Kaya, toplantıda UKAM'ın çözüm sürecini araştırdığını, "Kürt Sorunu ve Çözüm Süreci Algı" araştırmasının, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki 13 ilde, 18 yaş ve üzeri 2 bin 985 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldığını söyledi.



Araştırmanın, 3 temel alana odaklandığını, bunların çözüm sürecinin bölgedeki algılanma biçimi, sürecin aktörleri ve çözümün bileşenleri olduğunu kaydeden Kaya, araştırmanın çözüm süreci için çok önemli bir fotoğraf sunduğunu belirtti.



Yüzde 84: Çözüm konusunda iyimser



Araştırmaya katılanların yüzde 84'ünün çözüm konusunda oldukça iyimser olduğunu belirttiğini, hükümetin çözüm yönündeki girişimlerini yüzde 68,35 oranında samimi bulan katılımcıların, muhtemel çözümsüzlük durumunda büyük hayal kırıklığı yaşayacaklarını ifade ettiğini bildiren Kaya, "Eğer hükümet üzerine düşeni yapmazsa büyük hayal kırıklığı yaşarım" diyenlerin oranının yaklaşık yüzde 76 iken, "PKK üzerine düşeni yapmazsa büyük hayal kırıklığı yaşarım" diyenlerin oranının ise yaklaşık yüzde 74 olduğunu vurguladı.



Yüzde 77.69: Başbakan Erdoğan çözer

Doç. Dr. Kaya, PKK'nın silah bırakabileceğine inananların oranının yüzde 70 civarında olduğunu, çözüm sürecinin en önemli aktörünün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olarak görüldüğünü, araştırmaya katılanların yüzde 77,69'unun "Erdoğan isterse Kürt sorununu çözebilir" dediğini aktardı.

Erdoğan'ın, aynı zamanda yüzde 68,9 ile devlet cephesinin en önemli aktörü olarak görüldüğünü belirten Kaya, araştırmaya katılanların yüzde 88,3'ünün CHP'nin süreçteki tutumunu çözümü engelleyici bulduğunu, bu oranın MHP için yüzde 94,4 olduğunu kaydetti.

"Araştırmaya katılanların yüzde 73,33'ü Öcalan isterse PKK'nın silah bırakabileceği düşüncesini taşımaktadır. Araştırmaya katılanların yüzde 67,2'si yeni anayasanın Kürt sorununun çözümünde kritik bir etkiye sahip olduğuna ve mevcut meclisin yeni bir anayasa yapabileceğine inanıyor. Katılımcılara yöneltilen 'hangisi olursa Kürt sorunu çözülür' sorusuna verilen cevaplara bakıldığında, anadilde eğitim yüzde 41 ile en yüksek oranda çıkmaktadır" diyen Kaya, çözüm için PKK'ya yönelik genel afı gerekli görenlerin oranının yüzde 34,4 demokratik özerkliğin ise 24,71 olduğunu dile getirdi.



Yüzde 62.8: En iyi statü eşit vatandaşlık

Araştırmaya katılanların yüzde 62,8'inin eşit vatandaşlığı, Kürtlere tanınabilecek en iyi statü olarak gördüğünü anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Anadilde eğitim hakkı ve genel af, barış için atılması gereken en önemli adımlar olarak öne çıkmaktadır. Özellikle anadilde eğitim en önemli talep olarak görülmektedir. Ayrıca, Kürtlere tanınabilecek en iyi statünün ezici bir çoğunluk tarafından eşit vatandaşlık olarak görülmesi, çözümü kolaylaştıran yaklaşım olarak değerlendirilmelidir. Katılımcıların yüzde 68'i Kandil sürece dahil edilmezse kalıcı bir barışın sağlanamayacağına inanıyor."



Yüzde 55: Akil İnsanlar doğru isimlerden oluşuyor

Araştırmada katılımcıların yüzde 55'inin akil insanların tarafsız ve doğru isimlerden oluştuğuna inandığını, akil insanların sorunun çözümüne önemli katkı sağlayabileceğinin düşünenlerin oranının yüzde 62 olduğunu bildiren Kaya, yüzde 86'lık oranın, BDP'yi çözüm sürecine en fazla destek veren muhalefet partisi olarak gördüğünü aktardı.

"Çözüm sürecinin kim ya da kimler tarafından sabote edilebileceğini düşünüyorsunuz? sorusunda katılımcıların yüzde 32'si MHP, yüzde 26'sı CHP, yüzde 15'i derin devlet ve yüzde 14'ü dış güçler cevabını vermişler. MHP ve CHP'nin çözüm karşıtı söylemleri bölge halkı arasında tepki ile karşılanmakta ve barışı sabote edebileceği kaygısına neden olmaktadır" diyen Kaya, katılımcıların yüzde 21'inin çatışmalı dönemde zarar gördüğünü belirttiğine dikkati çekti.

Araştırmada çözüm konusunda yüksek bir beklenti olduğunun ortaya çıktığını da ifade eden Kaya, "Olmaması durumunda büyük bir hayal kırıklığı yaşanacağı görülüyor. Hükümetin Kürt politikasının büyük ölçüde onaylandığını görüyoruz. Araştırmayı bağımsız bir şekilde yaptık. Herhangi bir taraf için yapılmadı. Bütün kamu kurumlarına araştırmayı gönderdik" şeklinde konuştu.