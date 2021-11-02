Barış Pehlivan yazdı: Polis aracında esrarla yakalanan AKP’li

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, ismini açıklamadığı AKP'li bir büyükşehir belediye başkanının özel kalem müdürü olan akrabasının koruma aracında esrar kullanırken yakalandığını yazdı. Pehlivan’ın aktardığına göre, olayın üstü kapatılarak uyuşturucu kullanan kişi serbest bırakılırken, belediye başkanı korumalarının yeri değiştirildi.

Pehlivan’ın, “Polis aracında esrarla yakalanan AKP’li” başlıklı bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Çok kısa süre önce farklı illerden belediye başkanları İstanbul’da bir toplantı yapmış. Valiler, kaymakamlar ve hatta bir bakan dahi o toplantıda yer almış. Efendim, AKP’li bir büyükşehir belediye başkanı da o buluşma için kalkmış gelmiş. Yanında özel kalem müdürlüğünde işe aldığı yakın akrabasını da getirmiş. Ah, getirmez olaymış! Zira kendisi içeride toplantıdayken o dışarıda neler neler yapmış...

AKP’li başkanın o sağ kolu oturmuş mu korumaların aracının içine... Başlamış mı esrar sarmaya... Çevrede olan polisler görmüş mü o anları... Haliyle araç hemen ablukaya alınmış. Polislerin koltuğunda esrarla yakalanan kişi 'Ben belediye başkanının adamıyım' diye kendisini savunmuş. Öyle olunca, konu hemen AKP’li başkana iletilmiş. Sonrası sürpriz değil.

AKP’li belediye başkanı esrarla yakalanan akrabasını kurtarmış polisin elinden. Döner dönmez de şehrinin Emniyet müdürünün kapısını çalmış. Telefon telefon üstüne... Skandalın üstü kapatılmış. Olan da belediye başkanının polis korumalarına olmuş, görev yerleri değiştirilmiş. Neymiş, uyuşturucuyla mücadeleymiş!”

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