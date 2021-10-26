Barış Pehlivan: Türkiye'nin Orta Asya'daki ilk kadın büyükelçisini merkeze çeken kişi Abdullah Gül'den başkası değildi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçinin "istenmeyen adam" ilan edilmesini "elçiye zeval olmaz" şeklinde değerlendiğini belirterek, "Tarih: 10 Eylül 2008. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki ABD Büyükelçisi, Washington’a bir kripto geçti. ABD’li diplomat Tatiana C. Gfoeller, Türk Büyükelçi Serpil Alpman ile tanışma toplantısının notlarını yazmıştı. Serpil Alpman

İşte o notlarda, yani ABD’ye giden kriptoda Büyükelçi Alpman’ın Fethullahçılarla ilgili eleştirileri vardı. Alpman, örgütün okullarından endişe duyuyordu. Kırgız gençliğini olumsuz etkilediğini mevkidaşına aktarıyordu.

Sonra ne mi oldu? ABD’ye Fethullahçıları şikâyet eden Büyükelçi Serpil Alpman için gereği yapıldı!" diye yazdı.

Alpman'ın görevden alınarak, merkeze çekildiğini hatırlatan Pehlivan, "İşte… Türkiye’nin Orta Asya’daki ilk kadın büyükelçisi Serpil Alpman’ı merkeze çeken kişi, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den başkası değildi. Arşiv unutmuyordu." ifadelerini kullandı.

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