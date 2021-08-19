Barış Pehlivan, “Mülteciler Derneği”ni yazdı: Foncu AKP’liler

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, yöneticilerinin AKP’li olduğuna dikkati çektiği Mülteciler Derneği’nin “ABD hükümeti, Avrupa Birliği, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ), ABD ve İngiltere merkezli yardım kuruluşu Relief, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği” gibi pek çok kurumdan fon aldığına dikkati çektiği "Foncu AKP’liler" başlıklı bugünkü yazısında, “’Dizayn etme’, ‘meze’, ‘beşinci kol faaliyeti’, ‘emperyal hedef’ gibi alıcısı bol sözler kullanıyorlar ya fon alanlar için... Aynı tezler bizzat bunları söyleyen AKP’liler için de geçerli olmuyor mu?” diye sordu.

Derneğin yöneticilerinin büyük bir bölümünün AKP’li Sultanbeyli Belediyesi’nde çalıştığını ve neredeyse tüm projelerini yurt dışından gelen fonlarla gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Pehlivan, MHP’nin Meclis’e sunduğu “Yabancı Kaynaklardan Fonlanan Bazı Faaliyetler Hakkında Kanun Teklifi”ni hatırlattı.

“’Dizayn etme’, ‘meze’, ‘beşinci kol faaliyeti’, ‘emperyal hedef’ gibi alıcısı bol sözler kullanıyorlar ya fon alanlar için... Aynı tezler bizzat bunları söyleyen AKP’liler için de geçerli olmuyor mu?” diye soran Pehlivan devamında şunları kaydetti:

"Bakın dünyada fon almadığı yer kalmayan Mülteciler Derneği’nin yöneticilerinin sosyal medyada ‘fondaş besleme medya’, ‘Avrupa’yı toprağın altına gömme vakti geldi’, ‘AB’ye hayır’ gibi mesajlar atmasını yazmıyorum bile! Mülteciler Derneği’nin aldığı milyonları nasıl kullandığıyla ilgili iddiaları söylemiyorum! Ya da AKP’lilerin o derneğinin finansörlerinden RESLOG projesinin perde arkasındaki kuruluş olan SKL International’dan bahsetmiyorum. İsveç kökenli o kuruluşun, Türkiye’de herhangi biri cümle içinde kullansa “bölücü” diye suçlanacağı “yerinde yönetim” için çalışmalar yürüttüğünü hatırlatmıyorum!

Dediğim şu: Kirden şikâyetçiysen, önce kendi kapını temiz tutacaksın."

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