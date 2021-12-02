Barış Pehlivan: Metin Gürcan’ın yaptığı casusluksa ülkeyi yönetenler arasında da casuslar var

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, DEVA Partili Metin Gürcan'ın“siyasal ve askeri casusluk” yaptığı iddiasıyla tutuklandığını hatırlatarak, "Gürcan’ın yaptığı casusluksa ülkeyi yönetenler arasında da casuslar var" dedi.

Pahlivan, yazısında ABD Savunma Bakanlığı danışmanlığını yapan George Friedman'ın Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın için “Bu adam büyük bir kaynak... Bu adamla kurduğum ilişki ve yaptığım görüşme kesinlikle gizli kalmalıdır" ifadesini kullandığını söyledi.

Pehlivan, WikiLeaks belgelerine işaret ederek, "İbrahim Kalın’ın da Stratfor’un Türkiye’deki kaynaklarından biri olduğunu öğreniyorduk. Ve o dönem Erdoğan’ın başdanışmanı olan Kalın’ın Stratfor ile ilişkileri ne kadar da çarpıcıydı... Bakın... Tarih: 31 Mayıs 2010. Friedman istihbarat toplama gezisi için eşiyle Türkiye’ye geldi. Çifti İstanbul’da gezdiren aracı ve şoförü kim sağladı, dersiniz? Maalesef, İbrahim Kalın! Sadece bu da değil... Kalın, Türkiye’de 'Gölge CIA' lehine haber de yaptırıyor ve bunu Stratfor’a bildiriyordu. Sızan yazışmadan okuyalım: 'Sevgili George ve Kamran, bazı medya kuruluşlarına Stratfor’un Türkiye ve Balkanlar hakkındaki raporunu haber yapmalarını söyledim ve ürettikleri haberlerin linklerini aşağıda gönderiyorum. İbrahim.' İşte bundandır ki... Friedman, 14 Eylül 2010 tarihli e-postasında, İbrahim Kalın ile ilişkisinin saklı kalmasını bildiren notu çalışanlarına iletiyordu" dedi.

Pehlivan şöyle devam etti:

"Bugün damadı bile her türlü imtiyaza sahip olan Bülent Arınç’ın ABD Büyükelçisi’ne TSK’yi şikâyet etmesini mi anlatayım? Askerlerimizin başına çuval geçirildiği 2003’te ABD Büyükelçisi Robert Pearson’la gizlice görüşüp TBMM Başkanı sıfatıyla TSK’nin 'hatalarından' bahsetmesini mi hatırlatayım? Ya da Erdoğan’ın UNESCO’ya temsilci atadığı başdanışmanı Gülnur Aybet’i mi yazayım? Onun ABD’li düşünce kuruluşu Wilson Center’da Güneydoğu Avrupa uzmanı olduğunu mu anımsatayım? Aybet’in “15 Temmuz darbe girişimini kurgulamakla' suçlanan Wilson Center için hazırladığı raporları mı listeleyeyim? Bakın... İktidarın içerideki stratejilerini ve dış politika hamlelerini ABD büyükelçilik temsilcilerine düzenli aktaran AKP’li bakanları saymıyorum bile..."

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