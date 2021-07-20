Barış Pehlivan: Mahkeme, İçişleri Bakanlığı’nın emekli Oramiral Yiğit hakkında uyguladığı işlemlerin “hukuksuz” olduğunu oybirliğiyle resmi kâğıda döktü

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi kesin kararını verdiğini yazdı. "İçişleri Bakanlığı’nın emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit hakkında uyguladığı işlemlerin 'hukuksuz' olduğunu oybirliğiyle resmi kâğıda döktü" diyen Pehlivan, "14 yıldır verilen özel korumanın emekli amirallerin açıklaması sonrası kaldırılmasındaki garipliğe dikkat çekti" dedi.

Mahkemenin "Dava konusu işlem uygulanması halinde telafisi çok güç ve imkânsız zararlara sebep olur” dediğini aktaran Pehliven devamında şunları kaydetti:

İşte bu kararı alan komutanın avukatı Hüseyin Ersöz de İçişleri Bakanlığı’ndan Genelkurmay Başkanlığı’na kadar ilgili tüm kurumlara başvurdu. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın özel korumasının ve lojmanının yeniden verilmesini talep etti. Mahkeme kararı bunu emrediyordu.

FETÖ sanıklarını lojmanda yaşatmaktan hicap duymayan iktidar, onlarla mücadele edenleri lojmanda yaşatmamak istemişti. Neyse ki Ankara’da hâlen hakimler vardı.